Plus aucune raison de passer à côté de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom !

A quelques heures de la sortie de la Nintendo Switch 2, quelques miracles peuvent encore apparaître… Et cette fois-ci les joueurs de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom vont être gâtés. En effet, depuis ce matin, en allumant votre Nintendo Switch, une mise à jour est désormais disponible passant le jeu en version 1.1.0.Si nous vous parlions déjà des optimisations apportées sur la Nintendo Switch 2 dans cet article , une feature très plébiscitée par les joueurs est apparue par surprise.Et celle-ci risque de révolutionner votre gameplay car elle ajoute la possibilité de désigner des échos en favoris. Vous avez été nombreux à faire défiler continuellement les échos afin de trouver le plus adéquat mais en fin de compte si vous aussi, vous jonglez entre 3 ou 4 échos seulement, cette feature est faite pour vous !Désormais en assignant un écho en favoris, vous pourrez accéder directement un menu dédié aux favoris. Un gain de temps conséquent sur la prise en main du jeu au bout de quelques heures car vous allez au fil des aventures cumuler de très nombreux (et pour certains dispensables) échos !Alors lancez cette mise à jour et replongez-vous dans cette petite pépite sortie en fin de vie de la Nintendo Switch ! Et si ce n'est pas encore le cas, il est encore temps d'incarner la princesse Zelda dans cette version améliorée et couronnée d'un superbe 18/20 sur Puissance Nintendo