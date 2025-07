Donkey Kong Bananza : Donkey Kong et Pauline changent de voix

Une nouvelle voix pour Donkey Kong

Qui fait la voix française de Pauline ?

Donkey Kong Bananza - Pauline's Voice in 8 Languages (Multilanguage Comparison) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un choix essentiel pour l'immersion des joueurs

Dernière chance à l'attention de ceux qui ne souhaitent pas être spoilés sur les acteurs qui ont été choisis pour assurer le doublage de Donkey Kong et Pauline dans Donkey Kong Bananza, on vous dit tout juste après cet artwork dont on ne se lasse pas !Les crédits de Donkey Kong Bananza, désormais disponible sur Nintendo Switch 2, révèlent un changement vocal majeur pour deux figures bien connues de l’univers Nintendo : Donkey Kong et Pauline.Cette évolution mérite qu’on tende l’oreille car on sait maintenant que Charlotte Hervieux double Pauline en français, tandis que Kouji Takeda devient la voix officielle de Donkey Kong dans ce nouvel épisode disponible sur Switch 2.Depuis plus de vingt ans, c’était Takashi Nagasako qui prêtait ses rugissements à Donkey Kong. Mais avec Donkey Kong Bananza, Nintendo a opté pour une nouvelle direction en confiant le rôle à Kouji Takeda. Ce nom n’est pas inconnu : Takeda avait déjà incarné DK dans le doublage japonais du film Super Mario Bros. ainsi que dans Mario Kart World.C'est un changement qui s’inscrit dans une vague de renouvellement entamée par Nintendo depuis 2023, marquée notamment par l’arrivée de Kevin Afghani pour doubler Mario, Luigi, Wario et Waluigi , ou encore le remplacement de Samantha Kelly, ancienne voix de Peach, Toad et Toadette. Pour Donkey Kong, cette transition semble pérenne puisque Takeda est désormais crédité comme voix officielle du personnage dans toutes les versions du jeu, tous territoires confondus.En français, c’est Charlotte Hervieux qui prête sa voix et son talent de chanteuse à la jeune star. Connue pour ses rôles dans La Reine des Neiges 2 (Elsa) et Re:Zero (Rem), il fallait bien un talent de ce niveau pour offrir à Pauline une fraîcheur convaincante, tant dans les dialogues que dans les séquences musicales.Autre personnage central de Bananza, Pauline bénéficie donc d’un traitement vocal tout aussi soigné. Pour cette version plus jeune et plus intrépide que celle vue dans Super Mario Odyssey, Nintendo a choisi une nouvelle comédienne pour chaque langue.En version anglaise, c’est Jenny Kidd qui assure les voix parlées et chantées. Du côté japonais, la comédienne Yurianne Eve incarne cette Pauline revisitée. Ce travail vocal multilingue a d’ailleurs été compilé dans une vidéo comparative, disponible ci-dessous, pour le plaisir de nos oreilles toujours sensibles à des performances de qualité :A lire aussi : notre test de Donkey Kong Bananza Dans Donkey Kong Bananza, la voix de Pauline n’est pas un simple habillage : ses chansons jouent un rôle clé dans le gameplay, modifiant les environnements et déclenchant des mécaniques originales. Un doublage de qualité devient donc essentiel pour immerger les joueurs dans cet univers musical aux accents de plateforme 3D classique.Que pensez-vous de ces nouveaux choix de casting ? Préférez-vous l’ancienne voix de Donkey Kong, ou adhérez-vous à ce renouveau ? Et Charlotte Hervieux en Pauline, ça vous plaît ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Everything