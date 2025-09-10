News
Sonic en course avec une licence inattendue
Sonic Racing : CrossWorlds est sorti il y a seulement 2 semaines. Le jeu n'a pas encore dit son dernier mot car de nombreux DLC sont prévus dont le premier qui fait irruption dès ce matin. On vous dit tout dans cet article !News
Si Sonic Racing : CrossWorlds a été annoncé en grande pompe avec un test réseau du jeu gratuit fin août puis une sortie le 25 septembre, les joueurs n'en ont pas fini avec la team du hérisson bleu. Le jeu s'est imposé comme une réelle alternative à Mario Kart World, challenge autrefois relevé par les inoubliables Crash Team Racing et Diddy Kong Racing.
Le DLC Minecraft de Sonic Racing : CrossWorlds est désormais disponible pour un coût supplémentaire de 5,99 euros ou accessible via le season pass dédié. Que pensez-vous de l'introduction d'un multivers dans Sonic Racing ? Quelle licence attendez-vous ?
Sonic Racing: CrossWorlds - Minecraft Pack Teaser Trailer
