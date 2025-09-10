Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Sonic en course avec une licence inattendue

Sonic Racing : CrossWorlds est sorti il y a seulement 2 semaines. Le jeu n'a pas encore dit son dernier mot car de nombreux DLC sont prévus dont le premier qui fait irruption dès ce matin. On vous dit tout dans cet article !

News
Si Sonic Racing : CrossWorlds a été annoncé en grande pompe avec un test réseau du jeu gratuit fin août puis une sortie le 25 septembre, les joueurs n'en ont pas fini avec la team du hérisson bleu. Le jeu s'est imposé comme une réelle alternative à Mario Kart World, challenge autrefois relevé par les inoubliables Crash Team Racing et Diddy Kong Racing.
SEGA adopte une nouvelle stratégie basée sur des sorties régulières de DLC proposant une panoplie de joueurs renouvelée. Nous apprenons donc que vous pourrez très prochainement jouer avec Bob L'éponge ou les Tortues Ninja ! Mais ce matin, il s'agit de la licence Minecraft qui est mise à l'honneur. Cet ajout est annoncé avec un trailer assez original que nous vous laissons découvrir.
Sonic Racing: CrossWorlds - Minecraft Pack Teaser Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Le DLC Minecraft de Sonic Racing : CrossWorlds est désormais disponible pour un coût supplémentaire de 5,99 euros ou accessible via le season pass dédié. Que pensez-vous de l'introduction d'un multivers dans Sonic Racing ? Quelle licence attendez-vous ?

N'hésitez pas à en discuter dans le forum ou sur notre Discord !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Sonic Racing: CrossWorlds Disponible sur Switch depuis le 25/09/2025
Sonic Racing: Crossworlds A paraître sur Switch 2
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil