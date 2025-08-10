Game One va s’éteindre après 25 ans : la fin d’une époque pour la télé du jeu vidéo
Créée le 7 septembre 1998, elle a été pendant un quart de siècle le seul espace télévisuel entièrement dédié au jeu vidéo. Un lieu de rendez-vous, un refuge, une vitrine, une famille. Pour beaucoup, Game One, ce n’était pas seulement une chaîne, c’était un ton, un rythme, une manière de parler du jeu vidéo sans cynisme, avec une sincérité presque artisanale.
La chronique https://t.co/SxFceFSJi5— BFM Business (@bfmbusiness) October 8, 2025
La chaîne Game One fermera ses portes fin novembre, plus de 25 ans après sa création (Info : Tech&Co)
@SylvainTrinel, journaliste @bfmbusiness
@Fsorel pic.twitter.com/xB4fwnWaE9
On a ce soir une pensée pour ses figures emblématiques : Julien Tellouck, Marcus, Kayane, et tant, tant d'autres… Des noms et des voix familières, celles qui ont accompagné nos soirées, nos débuts de week-end, les pauses d’ado ou d’étudiant des plus jeunes d'entre nous.
La nouvelle a eu l’effet d’un petit coup de poing placé juste là, sous le menton. Car la chaîne, selon les salariés cités par BFM Tech&Co, était rentable — et même bénéficiaire. Mais dans le grand jeu des fusions et des restructurations, la passion ne pèse pas lourd face aux bilans. Paramount, propriétaire de Game One, a préféré rationaliser.
Merci à tous pour vos innombrables messages de soutien les ptizamis ! Je sais que je peux toujours compter sur vous dans les coups durs, et, dans le genre, celui-là bat des records !— Marcus (@Marcuszeboulet) October 8, 2025
Comme vous, j'ai découvert aujourd'hui l'article de @BFMTV qui annonce la fermeture de… pic.twitter.com/2vQQdesvOV
Game One, c’était cette passerelle entre le monde des développeurs, celui des joueurs et celui, encore frileux, des médias généralistes. Avant Twitch, avant YouTube, avant les influenceurs, ils étaient là.
Un adieu en silence, mais pas sans émotionLes derniers jours de diffusion s’annoncent difficiles pour les équipes. On pense notamment à l'émission-phare de la chaine, Team G1, qui devrait s’éteindre dans les larmes et les souvenirs de ces 25 ans passés à parler de jeu vidéo à la TV.
Ce qui disparaît, ce n’est pas seulement une chaîne, c’est un certain rapport au jeu vidéo : celui d’une passion vécue en commun, à la télévision, avec un ton à la fois drôle et sincère. Un espace où l’on pouvait parler de jeux vidéo sans algorithme, sans cynisme, sans besoin de buzz.
Alors pour tout ça, merci, Game One !En 2024, la chaîne avait changé d’habillage. Certains y avaient vu un renouveau, d’autres y voyaient déjà un dernier souffle et la nouvelle d'aujourd'hui leur donne raison.
Le 25 novembre prochain, il ne nous restera plus que des souvenirs : les débats enflammés sur le dernier FPS à la mode, les fous rires en plateau, les tests improvisés, les émissions tournées dans un coin de couloir, et on en passe.
Dans quelques années, quand on parlera de l’histoire du jeu vidéo français, il faudra se souvenir qu’il y eut une chaîne, née dans un coin du satellite, qui a osé dire : “Le jeu vidéo, c’est de la culture.”
Et elle l’a prouvé. Pendant 25 ans. Avant Game One, on se souvient aussi de NoLife : cette chaîne a fermé en avril 2018, 11 ans après sa création mais son modèle économique n'avait pas permis de prolonger l'aventure d'une chaîne 100% privée. Ce n'était pas le cas de Game One, dommage collatéral d'une restructuration comme les grands médias les aiment tant, malgré la violence de la nouvelle.
Alors, avant que les lumières ne s’éteignent pour de bon, on n’a qu’une chose à dire : merci Game One. Et bravo pour cette belle démocratisation du 8e art auprès du grand public ! On vous suivra avec émotion à l'antenne jusqu'au dernier jour, il ne nous restera alors plus que Twitch et YouTube pour regarder des passionnés s'adresser à d'autres passionnés, mais ça ne sera plus vraiment pareil !
Source : Tech & Co sur BFM Business
