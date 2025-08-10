Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Game One va s’éteindre après 25 ans : la fin d’une époque pour la télé du jeu vidéo

La chaîne emblématique fermera ses portes fin novembre. Une disparition qui laisse derrière elle des visages, des voix et une mémoire collective du jeu vidéo français.

News
C’est une page entière de la culture vidéoludique française qui s’apprête à se tourner. Selon BFM Tech&Co, Game One, la chaîne qui a accompagné tant de générations de joueurs, fermera définitivement fin novembre 2025.
Créée le 7 septembre 1998, elle a été pendant un quart de siècle le seul espace télévisuel entièrement dédié au jeu vidéo. Un lieu de rendez-vous, un refuge, une vitrine, une famille. Pour beaucoup, Game One, ce n’était pas seulement une chaîne, c’était un ton, un rythme, une manière de parler du jeu vidéo sans cynisme, avec une sincérité presque artisanale.

On a ce soir une pensée pour ses figures emblématiques : Julien Tellouck, Marcus, Kayane, et tant, tant d'autres… Des noms et des voix familières, celles qui ont accompagné nos soirées, nos débuts de week-end, les pauses d’ado ou d’étudiant des plus jeunes d'entre nous.
La nouvelle a eu l’effet d’un petit coup de poing placé juste là, sous le menton. Car la chaîne, selon les salariés cités par BFM Tech&Co, était rentable — et même bénéficiaire. Mais dans le grand jeu des fusions et des restructurations, la passion ne pèse pas lourd face aux bilans. Paramount, propriétaire de Game One, a préféré rationaliser.

Game One, c’était cette passerelle entre le monde des développeurs, celui des joueurs et celui, encore frileux, des médias généralistes. Avant Twitch, avant YouTube, avant les influenceurs, ils étaient là.

Un adieu en silence, mais pas sans émotion

Les derniers jours de diffusion s’annoncent difficiles pour les équipes. On pense notamment à l'émission-phare de la chaine, Team G1, qui devrait s’éteindre dans les larmes et les souvenirs de ces 25 ans passés à parler de jeu vidéo à la TV.

Ce qui disparaît, ce n’est pas seulement une chaîne, c’est un certain rapport au jeu vidéo : celui d’une passion vécue en commun, à la télévision, avec un ton à la fois drôle et sincère. Un espace où l’on pouvait parler de jeux vidéo sans algorithme, sans cynisme, sans besoin de buzz.

Alors pour tout ça, merci, Game One !

En 2024, la chaîne avait changé d’habillage. Certains y avaient vu un renouveau, d’autres y voyaient déjà un dernier souffle et la nouvelle d'aujourd'hui leur donne raison.

Le 25 novembre prochain, il ne nous restera plus que des souvenirs : les débats enflammés sur le dernier FPS à la mode, les fous rires en plateau, les tests improvisés, les émissions tournées dans un coin de couloir, et on en passe.

Dans quelques années, quand on parlera de l’histoire du jeu vidéo français, il faudra se souvenir qu’il y eut une chaîne, née dans un coin du satellite, qui a osé dire : “Le jeu vidéo, c’est de la culture.”

Et elle l’a prouvé. Pendant 25 ans. Avant Game One, on se souvient aussi de NoLife : cette chaîne a fermé en avril 2018, 11 ans après sa création mais son modèle économique n'avait pas permis de prolonger l'aventure d'une chaîne 100% privée. Ce n'était pas le cas de Game One, dommage collatéral d'une restructuration comme les grands médias les aiment tant, malgré la violence de la nouvelle.

Alors, avant que les lumières ne s’éteignent pour de bon, on n’a qu’une chose à dire : merci Game One. Et bravo pour cette belle démocratisation du 8e art auprès du grand public ! On vous suivra avec émotion à l'antenne jusqu'au dernier jour, il ne nous restera alors plus que Twitch et YouTube pour regarder des passionnés s'adresser à d'autres passionnés, mais ça ne sera plus vraiment pareil !

Source : Tech & Co sur BFM Business
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil