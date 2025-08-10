News
Mario enfin dans les petits papiers de Nintendo Music !
Nouvelle fournée cette semaine sur Nintendo Music. Vous reprendrez bien une dose de Mario ? On vous dit tout dans cet article !News
Chaque semaine, une nouvelle OST vient illuminer votre mardi matin. Cette fois ci, il s'agit d'un jeu apprécié par tous les fans de RPG et de Mario, qui a fait l'objet d'une ressortie toute pimpante l'année dernière sur Nintendo Switch. Vous l’aurez deviné il s'agit de Paper Mario : La Porte Millénaire, sorti sur la console de salon mythique en 2004, j'ai nommé la Game Cube et ressorti sur Nintendo Switch à l’occasion de ses 20 ans.
excellente note sur Puissance Nintendo.
