Mario enfin dans les petits papiers de Nintendo Music !

Nouvelle fournée cette semaine sur Nintendo Music. Vous reprendrez bien une dose de Mario ? On vous dit tout dans cet article !

News
Chaque semaine, une nouvelle OST vient illuminer votre mardi matin. Cette fois ci, il s'agit d'un jeu apprécié par tous les fans de RPG et de Mario, qui a fait l'objet d'une ressortie toute pimpante l'année dernière sur Nintendo Switch. Vous l’aurez deviné il s'agit de Paper Mario : La Porte Millénaire, sorti sur la console de salon mythique en 2004, j'ai nommé la Game Cube et ressorti sur Nintendo Switch à l’occasion de ses 20 ans.
Nintendo nous gâte cette semaine car il nous offre les musiques de la version Game Cube mais également celles de la version Nintendo Switch. Vous en aurez au total pour 111 morceaux pour la version initiale et 275 morceaux pour la version sortie sur la console hybride. Cela ne représente pas moins de 14 heures d'écoute ! De quoi vous accompagner tout en vous replongeant sur notre test du jeu qui a été gratifié d'une excellente note sur Puissance Nintendo.
De quoi vous faire patienter deux semaines avant la prochaine sortie sur Nintendo Music, fait exceptionnel pour l’application de la firme de Kyoto. Nintendo nous prépare-t-il une annonce particulière dans deux semaines à l’approche d'Halloween ? Rendez-vous le 21 octobre pour en savoir plus !
Nintendo Music Disponible sur mobile depuis le 31/10/2024
Paper Mario: La Porte Millénaire Disponible sur Switch depuis le 23/05/2024
