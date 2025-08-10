News Pikmin
“Close to You” : on comprend enfin pourquoi tout bougeait dans cette chambre !
Une deuxième vidéo publiée sur Nintendo Today dévoile enfin le secret derrière « Close to You » : les Pikmin étaient les petites mains invisibles… mais le mystère reste entier autour du bébé et de la raison d'être de ces vidéos.News
Nintendo a encore frappé avec sa communication pleine de mystère. 24 heures après la diffusion du court-métrage poétique « Close to You », la firme a publié à 15h une nouvelle vidéo sur son application Nintendo Today. Cette fois, plus de doute : les étranges phénomènes de la veille s’expliquent enfin… car les Pikmin étaient à l’œuvre dans l’ombre.
C'est une révélation tout simplement adorable, qui donne tout son sens au concept initial. Là où la première vidéo laissait place à l’interprétation, cette suite transforme la poésie en clin d’œil bien plus concret que certains de nos visiteurs avaient évoqué sur notre Discord et l'ensemble de la communauté Nintendo sur X : les petites créatures végétales de Shigeru Miyamoto continuent décidément de s’inviter partout, même autour des berceaux.
Simple coïncidence, ou teaser dissimulé pour un futur projet liant Pikmin et Super Mario Galaxy ? Difficile de trancher, d’autant que Nintendo n’a fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Dans le passé, Miyamoto avait évoqué la possibilité pour certaines de ses franchises de se retrouver : cela veut-il dire que les Pikmin vont s'inviter dans Super Mario Galaxy Le Film en avril prochain ?
La nouvelle vidéo est à découvrir dès maintenant sur Nintendo Today (les captures d'écran ne sont pas possibles dans l'application mais la vidéo sera peut-être bientôt sur le compte X de Nintendo !). On vous laisse en prendre connaissance dès maintenant, et discuter avec vous de la raison d'être de ces vidéos en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Nintendo Today
Les Pikmin sortent enfin du placardDans cette seconde vidéo, Nintendo lève subtilement le voile sur ce qui se cachait derrière les mouvements étranges et les objets flottants aperçus dans la chambre d’un bébé. Le montage est identique à celui du premier court-métrage, mais cette fois, la caméra montre les Pikmin, occupés à déplacer les jouets, tirer les tissus et interagir avec le décor et les mouvements de bébé.
C'est une révélation tout simplement adorable, qui donne tout son sens au concept initial. Là où la première vidéo laissait place à l’interprétation, cette suite transforme la poésie en clin d’œil bien plus concret que certains de nos visiteurs avaient évoqué sur notre Discord et l'ensemble de la communauté Nintendo sur X : les petites créatures végétales de Shigeru Miyamoto continuent décidément de s’inviter partout, même autour des berceaux.
Un lien étrange avec Harmonie ?Mais si l’on comprend désormais le “comment”, le “pourquoi” reste une énigme. Depuis hier, on avait relevé un petit détail troublant : le bébé au centre de la vidéo ressemble énormément à Harmonie, la gardienne des étoiles de la saga Super Mario Galaxy. Même chevelure blonde, même aura apaisante, même ambiance céleste dans les couleurs et la musique.
Simple coïncidence, ou teaser dissimulé pour un futur projet liant Pikmin et Super Mario Galaxy ? Difficile de trancher, d’autant que Nintendo n’a fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Dans le passé, Miyamoto avait évoqué la possibilité pour certaines de ses franchises de se retrouver : cela veut-il dire que les Pikmin vont s'inviter dans Super Mario Galaxy Le Film en avril prochain ?
Une communication à la NintendoComme souvent, Nintendo ne dit rien et laisse les images parler. Aucune annonce, aucun communiqué : juste deux vidéos postées à 24 heures d’intervalle sur Nintendo Today, avec pour tout indice un style d’animation soigné et une mise en scène presque expérimentale.
La nouvelle vidéo est à découvrir dès maintenant sur Nintendo Today (les captures d'écran ne sont pas possibles dans l'application mais la vidéo sera peut-être bientôt sur le compte X de Nintendo !). On vous laisse en prendre connaissance dès maintenant, et discuter avec vous de la raison d'être de ces vidéos en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Nintendo Today
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.