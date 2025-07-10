Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Today Disponible sur mobile depuis le 27/03/2025
News Nintendo Today (mobile)

Nintendo diffuse « Close to You » : un court-métrage animé plein de tendresse

Une mystérieuse vidéo de quatre minutes intitulée « Close to You » vient d’apparaître sur Nintendo Today. Une parenthèse poétique et émotive, typiquement “Nintendo”, mais un peu « Euh mais pourquoi ? » aussi !

News
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nintendo aime surprendre, et cette fois encore, la firme de Kyoto a réussi son coup avec une alerte qui ne manque pas susciter beaucoup de curiosité de la part de la communauté aujourd'hui. En effet, une séquence d'animation de quatre minutes intitulée « Close to You » a été mise en ligne sans annonce préalable sur la chaîne Nintendo Today. C'est une œuvre douce, contemplative et pleine de sensibilité.

La vidéo, disponible depuis quelques heures, ne s’accompagne d’aucun communiqué, ni de contexte particulier. Pourtant, le message passe sans effort : c'est un récit universel sur la connexion et l’amitié, raconté à travers l’histoire d’un enfant et d’une mystérieuse créature lumineuse.

On y retrouve tout ce qui fait la magie de Nintendo : un style d’animation simple mais expressif, une direction artistique chaleureuse, et une bande-son tout en délicatesse qui évoque à la fois la nostalgie et la découverte. Pas besoin de dialogue, tout est dans le regard et le geste.

La vidéo est aussi disponible sur le compte X de Nintendo France, avec là encore uniquement le titre de la vidéo, "Close to you" :

Une vidéo intrigante, entre poésie et symbolique

Ce court-métrage pourrait n’être qu’un petit moment poétique offert aux fans, mais il suscite déjà beaucoup de spéculations parce que ce n'est pas du tout le genre de Nintendo de poster des vidéos sans raison.

Certains internautes pensent qu’il s’agirait d’un teaser conceptuel lié à un futur projet narratif, peut-être une nouvelle licence centrée sur les émotions et les liens humains. On se souvient l'année dernière de cette bien étrange vidéo qui avait été précurseur de l'annonce d'Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club. Rien d'inquiétant ici bien au contraire, juste un joli moment.

C'est pourquoi d’autres internautes y voient simplement un exercice artistique indépendant, destiné à illustrer la philosophie de la firme : rapprocher les joueurs à travers des histoires accessibles à tous, qu’on ait 7 ou 77 ans. En vrai, on n'en sait absolument rien sur la raison d'être de cette vidéo et Nintendo n'a pas communiqué plus que cela à son sujet !

Une parenthèse artistique bienvenue

Cette initiative rappelle d’autres productions animées discrètes de Nintendo, comme les courts métrages autour de Pikmin.

La vidéo est à découvrir sur l'application Nintendo Today ou sur X plus haut dans cette actualité. Qu'en pensez-vous ? Que vous inspire-t-elle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Today via Vooks et Nintendo Everything
