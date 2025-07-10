L’expérience Animal Crossing de retour à SEA LIFE Paris : une nouvelle chance de s'immerger entre jeu vidéo et océan
L’aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe rouvre son exposition inspirée d’Animal Crossing: New Horizons du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026, pour une nouvelle plongée ludique et éducative près d'un an après la première exposition.News
L’été dernier, l’équipe de Puissance Nintendo avait découvert la première édition de cette exposition étonnante, qui proposait un parcours familial reliant l’univers coloré du jeu à la richesse des fonds marins réels. Nous avions d’ailleurs partagé notre avis sur cet événement original, saluant son équilibre entre pédagogie et émerveillement.
Cette nouvelle édition reprend les mêmes fondations, mais avec encore plus d’interactions. Guidés par Thibou, le conservateur passionné du musée dans Animal Crossing, les visiteurs découvriront comment les créatures marines du jeu s’inspirent d’espèces bien réelles, des hippocampes aux tortues, en passant par les raies et les poissons tropicaux.
Des activités inédites pour prolonger l’expérienceLes visiteurs pourront à nouveau participer à un rallye tampon animé par des personnages emblématiques comme Rosie, Alfonse et Pierrot. Chaque étape permettra d’en apprendre un peu plus sur la biodiversité marine, et de collecter un tampon exclusif en fin de parcours.
Des rencontres photo avec Tom Nook, Marie et K.K. seront également organisées à des dates précises (à retrouver sur les réseaux de SEA LIFE). De quoi offrir des souvenirs à toute la famille, entre deux bassins peuplés de requins et de manchots royaux. La grande nouveauté 2025/26, c’est le Kit d’Observation des Créatures Marines, une activité payante conçue pour prolonger l’aventure au-delà du jeu. Inspiré de l’esprit d’Animal Crossing, ce kit transformera la visite en véritable mission d’exploration scientifique.
Informations pratiques- Dates : du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026
- Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h30 (19h00 pendant les vacances scolaires Zone C)
- Adresse : SEA LIFE Paris Val d’Europe – Centre commercial Val d’Europe (RER A : Val d’Europe)
- Tarifs : à partir de 17 € pour les adultes, 13,30 € pour les enfants (pass annuels disponibles)
- Billetterie : sur sealife.fr
Aviez-vous manqué la première exposition ? C'est votre chance de vous rattraper dans les prochains mois et de partir à la chasse aux tampons avec cette seconde exposition !
