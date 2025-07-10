Rechercher sur Puissance Nintendo
Animal Crossing: New Horizons Disponible sur Switch depuis le 20/03/2020
News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

L’expérience Animal Crossing de retour à SEA LIFE Paris : une nouvelle chance de s'immerger entre jeu vidéo et océan

L’aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe rouvre son exposition inspirée d’Animal Crossing: New Horizons du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026, pour une nouvelle plongée ludique et éducative près d'un an après la première exposition.

News
Après le succès de l’édition 2024, Nintendo et SEA LIFE Paris Val d’Europe annoncent le retour de l’expérience immersive Animal Crossing: New Horizons, du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026. Cette collaboration réussie entre jeu vidéo et découverte du monde marin permettra aux fans d'Animal Crossing de retrouver leur univers préféré dans une exposition enrichie de nouvelles activités et de surprises.

L’été dernier, l’équipe de Puissance Nintendo avait découvert la première édition de cette exposition étonnante, qui proposait un parcours familial reliant l’univers coloré du jeu à la richesse des fonds marins réels. Nous avions d’ailleurs partagé notre avis sur cet événement original, saluant son équilibre entre pédagogie et émerveillement.

Cette nouvelle édition reprend les mêmes fondations, mais avec encore plus d’interactions. Guidés par Thibou, le conservateur passionné du musée dans Animal Crossing, les visiteurs découvriront comment les créatures marines du jeu s’inspirent d’espèces bien réelles, des hippocampes aux tortues, en passant par les raies et les poissons tropicaux.
Affiche de l'exposition Animal Crossing à Sea Life Paris, du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026

Des activités inédites pour prolonger l’expérience

Les visiteurs pourront à nouveau participer à un rallye tampon animé par des personnages emblématiques comme Rosie, Alfonse et Pierrot. Chaque étape permettra d’en apprendre un peu plus sur la biodiversité marine, et de collecter un tampon exclusif en fin de parcours.

Des rencontres photo avec Tom Nook, Marie et K.K. seront également organisées à des dates précises (à retrouver sur les réseaux de SEA LIFE). De quoi offrir des souvenirs à toute la famille, entre deux bassins peuplés de requins et de manchots royaux. La grande nouveauté 2025/26, c’est le Kit d’Observation des Créatures Marines, une activité payante conçue pour prolonger l’aventure au-delà du jeu. Inspiré de l’esprit d’Animal Crossing, ce kit transformera la visite en véritable mission d’exploration scientifique.
La chasse aux tampons est de retour à Sea Life Paris avec Animal Crossing !
Pour Audrey Loy, directrice de SEA LIFE Paris Val d’Europe, cette seconde édition “prolonge le succès de l’été 2024, tout en renforçant la dimension éducative du projet”. Elle ajoute : “Le jeu attise la curiosité, et nous la prolongeons en émerveillement devant la vie marine.”

Informations pratiques

- Dates : du 18 octobre 2025 au 8 mars 2026
- Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h30 (19h00 pendant les vacances scolaires Zone C)
- Adresse : SEA LIFE Paris Val d’Europe – Centre commercial Val d’Europe (RER A : Val d’Europe)
- Tarifs : à partir de 17 € pour les adultes, 13,30 € pour les enfants (pass annuels disponibles)
- Billetterie : sur sealife.fr

Aviez-vous manqué la première exposition ? C'est votre chance de vous rattraper dans les prochains mois et de partir à la chasse aux tampons avec cette seconde exposition !
Source : Communiqué de presse
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
