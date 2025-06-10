Intelligence artificielle : Nintendo dément avoir fait du lobbying contre l’IA

Super Mario escapes from the game, Sora 2. #mario #sora2 #openai #mariokart Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une rumeur politique vite démentie

La réponse de Nintendo : pas de lobbying, mais une vigilance de tous les instants

Contrary to recent discussions on the internet, Nintendo has not had any contact with the Japanese government about generative AI. Whether generative AI is involved or not, we will continue to take necessary actions against infringement of our intellectual property rights. — 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) October 5, 2025

“Contrairement aux discussions récentes sur Internet, Nintendo n’a eu aucun contact avec le gouvernement japonais à propos de l’intelligence artificielle générative. Que l’IA soit impliquée ou non, nous continuerons à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de nos droits de propriété intellectuelle.”

Ces derniers jours, une polémique inattendue a secoué la sphère vidéoludique japonaise. Un député du nom de Satoshi Asano a affirmé sur X que Nintendo faisait activement pression sur le gouvernement japonais pour limiter l’usage de l’intelligence artificielle générative, afin de protéger ses licences.Une déclaration qui, évidemment, a fait grand bruit alors qu'OpenAI a tout récemment lancé une nouvelle version de sa solution de vidéo générative Sora qui a été largement utilisée par les internautes nord-américains pour générer des vidéos de Super Mario ou de Pikachu.Alors que cette position semblait tout simplement plausible compte tenu du contexte, il n’aura finalement pas fallu longtemps pour que Nintendo monte au créneau et démente catégoriquement ces informations.Tout est parti d’un long message publié par Satoshi Asano, membre de la Chambre des représentants, dans lequel il évoquait les risques liés à l’IA générative pour les créateurs et les médias. En citant plusieurs procès récents (notamment celui intenté par le Yomiuri Shimbun contre Perplexity AI), Asano ajoutait que Nintendo “évite d’utiliser l’IA générative pour protéger sa propriété intellectuelle” et qu’elle “participe à des activités de lobbying avec le gouvernement”.De quoi lancer une tempête médiatique en quelques heures. Plusieurs sites ont repris la déclaration, évoquant un Nintendo “en croisade contre l’IA”.Le lendemain, Nintendo a publié une déclaration officielle sur son compte X japonais, traduite aussi en anglais :Voici la traduction de ce tweet :Cette mise au point claire est pour le moins inhabituelle de la part de Nintendo, avec un message posté en urgence, de plus un dimanche. Peu de temps après, le député japonais a lui-même reconnu son erreur et présenté des excuses publiques, expliquant qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation et non d’un fait avéré. Mais le mal était fait et le sujet avait fait la une de plusieurs médias durant le week-end.