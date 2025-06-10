Rechercher sur Puissance Nintendo
Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 le 04/12/2025
Metroid Prime 4 : Samus troque la Morph Ball pour une moto, mais pas partout

Nintendo détaille tout discrètement le rôle de la moto de Samus dans Metroid Prime 4: Beyond. Bonne nouvelle : elle a la classe. Mauvaise nouvelle : on ne pourra pas rouler partout.

News
Après la révélation de sa date de sortie lors du tout dernier Nintendo Direct, Metroid Prime 4: Beyond continue de révéler ses secrets. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nintendo y va piano ma sano. Cette fois, c’est le site japonais officiel du jeu qui a levé le voile sur un nouvel élément de gameplay : la moto de Samus Aran, baptisée Vi-O-La, ne fera pas de Metroid Prime 4 le jeu open world que certains espéraient.

Une moto pour explorer la planète Viewros

Présentée lors du dernier Nintendo Direct de septembre, la moto Vi-O-La avait immédiatement attiré notre attention. Et pour cause : voir Samus foncer à travers des plaines extraterrestres à toute allure, c’était pour le moins inhabituel pour une série connue pour son exploration méthodique et ses couloirs labyrinthiques. On se prenait à rêver d'une sorte d'exploration de la planète en monde ouvert. Il n'en est rien.

Selon les détails dévoilés par Nintendo sur son site, la moto servira à explorer certaines zones précises de la planète Viewros, mais ne sera pas utilisable librement. Autrement dit, pas question de traverser le monde à la manière d’un Zelda: Tears of the Kingdom. La moto ne sera accessible que dans des séquences bien délimitées, probablement conçues comme des zones de transition ou des missions à part entière.

Vi-O-La, une extension au gameplay… contrôlée

Côté gameplay, Samus pourra accélérer et faire des dérapages latéraaux pour esquiver ou percuter des ennemis, écraser des minerais et même tirer des projectiles verrouillant jusqu’à cinq cibles simultanément. Après tout, on est bien dans un jeu de tir.

Ces tirs, façon boomerang, reviendront à leur expéditrice. C'est une mécanique intéressante, parmi les actions que permettra cette moto qui servira aussi à déclencher des combats ou résoudre des énigmes environnementales.

Pas d’open world, mais un Metroid plus nerveux

Beaucoup avaient imaginé que cette moto serait le signe d’un tournant vers le monde ouvert. Nintendo a coupé court à ces espoirs : Metroid Prime 4 Beyond restera fidèle à sa structure d’origine, plus proche d’un Metroidvania 3D que d’un open world classique. Et quand on relit cette phrase une seconde fois, on se dit que ce n'est sans doute pas plus mal comme ça.

Cela signifie que le jeu conservera bien tout son ADN : exploration progressive, retour sur ses pas et déblocage d’accès via de nouveaux pouvoirs, dont des capacités psychiques que Samus utilisera pour manipuler des mécanismes, ouvrir des portes ou contrôler la trajectoire de ses tirs. Oui, la chasseuse de primes se met à la télékinésie.

Un subtile équilibre entre tradition et modernité

Ce mélange de nouveautés et de classicisme est-il de nature à vous rassurer, vous parmi nos lecteurs qui êtes fan absolu de Metroid ? Après tout, Metroid Prime, c’est avant tout une ambiance et une progression méticuleuse. Mais le défi pour Retro Studios sera de trouver le bon équilibre : renouveler la formule sans la trahir. Et on espère qu'après plus de 8 ans de développement et un reboot, ils ne se sont pas trop trompés sur cet équilibre...

Rendez-vous le 4 décembre 2025 pour découvrir si Samus réussira son grand retour sur Switch 2 et Switch. En attendant, les fans peuvent déjà se prendre à rêver d’une chose : enfourcher la Vi-O-La et foncer à toute vitesse vers le prochain boss. Histoire de se mettre dans l'ambiance, un superbe amiibo de Samus à moto sera commercialisé.
Sources : Site officiel via Eurogamer et DualShockers
