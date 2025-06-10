News Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Metroid Prime 4 : Samus troque la Morph Ball pour une moto, mais pas partout

Nintendo détaille tout discrètement le rôle de la moto de Samus dans Metroid Prime 4: Beyond. Bonne nouvelle : elle a la classe. Mauvaise nouvelle : on ne pourra pas rouler partout.