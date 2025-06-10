Fifa de retour sur Nintendo Switch !
Depuis 1993, les amateurs de jeux de foot recevaient leur dose annuelle jusqu'en 2022 avec Fifa 23. Contre toute attente, Fifa devrait faire son retour sous une nouvelle forme. On vous dit tout dans cet article.News
Du coup la FIFA revient désormais avec une collaboration avec le studio Enver pour un concept novateur qui s'appellera FIFA Heroes. Au programme, finito les ligues des champions avec Messi ou CR7, faites place des matchs 5 vs 5 mettant en scène des personnages aux inspirations Disney et Dreamworks. Nous pourrons également y retrouver les mascottes de la coupe du monde 2026 Maple, Zayu et Clutch : un élan, un jaguar et un aigle représentant respectivement le Canada, le Mexique et les USA, pays organisateurs.
