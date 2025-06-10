Rechercher sur Puissance Nintendo
FIFA heroes A paraître sur Switch 2
News FIFA heroes (Switch 2)

Fifa de retour sur Nintendo Switch !

Depuis 1993, les amateurs de jeux de foot recevaient leur dose annuelle jusqu'en 2022 avec Fifa 23. Contre toute attente, Fifa devrait faire son retour sous une nouvelle forme. On vous dit tout dans cet article.

News
Voici 4 ans que la FIFA et Electonic Arts ne pondent plus de nouvel opus pour le jeu de foot annuel FIFA. EA Sports FC a repris le flambeau avec une mouture 2026 ambitieuse sur Nintendo Switch 2.

Du coup la FIFA revient désormais avec une collaboration avec le studio Enver pour un concept novateur qui s'appellera FIFA Heroes. Au programme, finito les ligues des champions avec Messi ou CR7, faites place des matchs 5 vs 5 mettant en scène des personnages aux inspirations Disney et Dreamworks. Nous pourrons également y retrouver les mascottes de la coupe du monde 2026 Maple, Zayu et Clutch : un élan, un jaguar et un aigle représentant respectivement le Canada, le Mexique et les USA, pays organisateurs.
La FIFA nous emmène donc sur un angle différent avec une stratégie de communication orientée sur les versions mobiles. Les fans de Nintendo ne seront pas en reste et pourront donc aussi tâter du ballon dans un jeu qui s'annonce pour le moins décalé des autres productions !
FIFA Heroes | Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Le jeu a le mérite d'attirer notre attention et sera certainement disponible avant le mondial 2026 sur Nintendo Switch !
