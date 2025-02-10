News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
La Nintendo Switch 2 se met à jour en passe en version 20.5.0 !
Alors que vous êtes prêt à lancer une nouvelle partie de Silksong ou d'Hadès 2, une mise à jour sauvage apparait ! Mais que révèle-t-elle ?News
Alors que la Nintendo Switch 2 compte désormais 4 mois de vie, Nintendo en profite pour disséminer des mises à jour fréquentes de son firmware. Ce matin, une nouvelle mise à jour est apparue passant ainsi la version de votre firmware en 20.5.0.
Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.Si cette mise à jour ne semble pas ajouter de mise à jour conséquente, de votre côté qu'attendez-vous comme améliorations ? N'hésite pas à nous en faire part sur le site mais également sur notre Discord qui a enfin passé la barre symbolique des 1000 membres !
