La Nintendo Switch 2 se met à jour en passe en version 20.5.0 !

Alors que vous êtes prêt à lancer une nouvelle partie de Silksong ou d'Hadès 2, une mise à jour sauvage apparait ! Mais que révèle-t-elle ?

News
Alors que la Nintendo Switch 2 compte désormais 4 mois de vie, Nintendo en profite pour disséminer des mises à jour fréquentes de son firmware. Ce matin, une nouvelle mise à jour est apparue passant ainsi la version de votre firmware en 20.5.0.
Les possesseurs de la Nintendo Switch première du nom ne seront pas en reste car ils sont également éligibles à cette mise à jour. Nintendo est très avare en détail sur le contenu de cette mise à jour n'apportant qu'officiellement le contenu suivant :
Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.
Si cette mise à jour ne semble pas ajouter de mise à jour conséquente, de votre côté qu'attendez-vous comme améliorations ? N'hésite pas à nous en faire part sur le site mais également sur notre Discord qui a enfin passé la barre symbolique des 1000 membres !
