Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Princess Peach: Showtime Disponible sur Switch depuis le 22/03/2024
News Princess Peach: Showtime (Switch)

Princess Peach Showtime éblouit Nintendo Music !

Le mardi c'est ravioli, mais le mardi c'est également Nintendo Music ! Au menu du jour une Princesse bien connue qui n'a plus besoin de Mario pour se défendre. L'aurez-vous reconnu ?

News
En effet, en mars 2024, un jeu pas comme les autres est sorti sur Nintendo Switch. Il s'agit de Princess Peach Showtime ! Mettant en scène, notre célèbre princesse désormais résolue à en découdre avec les méchants. Accompagnée de sa belle étoile Stella, Peach aura l'occasion de se transformer en épéiste, en cow-boy ou encore en sirène !
Le jeu sorti en fin de vie de la Nintendo Switch présente une aventure plaisante rythmée par les différentes transformations bien que ne présentant pas un challenge très relevé. Notre célèbre Kirbyspower lui a attribué la confortable note de 15/20 vantant une " bande son réussie" ponctuée par une ambiance jazzy comme l'entreprenant Welcome to Sparkle Theater.
Vous pouvez donc désormais en profiter sur Nintendo Music dès ce matin avec 73 nouvelles pistes pour un total d'1h45 d’écoute !

En ajoutant cette bande son, Nintendo n'en termine pas avec cette nouvelle licence, et nous attendons de pied ferme un nouvel épisode sur Nintendo Switch 2 !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Jeu vidéo
Nintendo Musicmobile
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil