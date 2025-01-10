Princess Peach Showtime éblouit Nintendo Music !
Le mardi c'est ravioli, mais le mardi c'est également Nintendo Music ! Au menu du jour une Princesse bien connue qui n'a plus besoin de Mario pour se défendre. L'aurez-vous reconnu ?News
note de 15/20 vantant une " bande son réussie" ponctuée par une ambiance jazzy comme l'entreprenant Welcome to Sparkle Theater.
En ajoutant cette bande son, Nintendo n'en termine pas avec cette nouvelle licence, et nous attendons de pied ferme un nouvel épisode sur Nintendo Switch 2 !
