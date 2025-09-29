City Hunter renait de ses cendres sur Nintendo Switch !

En plein Tokyo Game show, Clouded Leopard Entertainment et Red Art Games ont lâché une bombe pour le moins inattendue. City Hunter, jeu reprenant la licence de Nicky Larson dans nos contrées et sorti en 1990 sur la PC Engine, reviendra sur la console de Nintendo en 2026. Il sera cette fois cette fois localisé en certainement traduit en Français.
Revival Edition City Hunter Game Teaser Trailer (FR)
Le jeu sera développé et distribué en France par Red Art Games avec en prime une version physique pour la Nintendo Switch ! Côté histoire, le jeu s’inspire de la première saison de l’anime produit par Sunrise. On y suit le célèbre « nettoyeur » de Tokyo, Ryô Saeba/Nicky Larson, plongé dans une intrigue originale où il affronte une sinistre corporation dont la conspiration menace le monde. A noter que l'inoubliable thème de Get Wild interprété par TM Network vous accompagnera à travers les enquêtes de notre célèbre détective privé.
Pour accompagner la sortie, trois éditions seront proposées entre 39,99 € pour l’édition Standard et Deluxe jusqu'à 69,99 € pour l’édition Collector : Édition Standard : le jeu complet. Édition Deluxe : le jeu complet + une pochette Deluxe et des bonus (pas encore annoncés). Édition Collector : le jeu complet + plusieurs items exclusifs (pas encore annoncés).
Une sortie en dématérialisée est prévue le 26 février 2026 tandis que les versions physiques seront accessibles à partir du 26 mars 2026. Vous pouvez d’ores et déjà commander le jeu à l'adresse suivante.
Alors préparez-vous car en 2026 avec Nicky Larson, la Nintendo Switch ne craint personne !
