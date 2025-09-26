Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Drag X Drive Disponible sur Switch 2 depuis le 14/08/2025
News Drag X Drive (Switch 2)

Drag x Drive reçoit sa première grosse mise à jour sur Switch 2

Le jeu de handi-basket futuriste Drag x Drive s’offre une mise à jour 1.1.0, avec du multijoueur local, un suivi des statistiques et de nombreux ajustements en ligne.

News
À peine un mois après son lancement, Drag x Drive, l’exclusivité sportive de la Switch 2, bénéficie déjà de sa première mise à jour d’envergure. Numérotée 1.1.0, cette version vient corriger certaines lacunes du lancement et ajouter des fonctionnalités que les joueurs réclamaient depuis le premier jour.

Le multijoueur local enfin au rendez-vous

La nouveauté la plus marquante, c’est l’ajout du jeu en sans-fil local. Désormais, jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter sans connexion Internet, en sélectionnant l’option « Local wireless park » depuis le menu. Une fonction dont l’absence au lancement avait surpris. Après tout, une telle fonction est devenue un classique des titres multijoueur sur consoles Nintendo.

La mise à jour introduit aussi un suivi complet des statistiques via l’onglet « Stats » du menu. Bonne nouvelle : le jeu enregistrait déjà vos données en arrière-plan, vous ne repartez donc pas de zéro. Les niveaux de joueurs font également leur apparition, visibles en haut de l’écran, mais ils ne servent pas au matchmaking.

Des ajustements pour le jeu en ligne

Côté multijoueur en ligne, plusieurs changements viennent fluidifier l’expérience. On peut désormais :
- Rejoindre une liste d’attente lorsqu’une partie entre amis ou un parc public est plein, afin d’intégrer le match dès qu’une place se libère.
- Privilégier de vraies confrontations en 3 contre 3, là où les équipes étaient parfois déséquilibrées au lancement.
- Profiter d’un score affiché en mode spectateur, pour suivre l’action comme si l’on assistait à une diffusion sportive.

Autre amélioration notable : les bots en ligne réagissent désormais comme les bots hors-ligne, passant la balle lorsque les joueurs lèvent la main ou déclenchent une réaction.

Corrections et ajustements de gameplay

La mise à jour règle aussi plusieurs problèmes techniques, dont certains crashs au démarrage et des soucis d’enregistrement dans la recherche de joueurs rencontrés.

Mais le point le plus fin concerne le taux de réussite des tirs. Jusqu’ici, un tir déclenché juste avant d’atterrir pouvait bénéficier d’un calcul erroné, basé sur la position du joueur au moment du tir plutôt que sur son dernier point d’appui au sol. Ce bug, qui avantageait certains « bunny-hops », a été corrigé. Désormais, les chances de réussite dépendront uniquement de la distance et de l’orientation par rapport au panier, comme prévu dans le design d’origine.

Notes de la version 1.1.0 en français

Nous avons, via une traduction automatique relue par nos soins, traduit le contenu des notes de mise à jour proposées sur le site de Nintendo of America :

Mises à jour générales

- Il est désormais possible de jouer au jeu en mode sans fil local.
- Sélectionnez le nouveau mode dispo dans l’onglet Mode du menu X pour jouer.
- Le jeu affichera désormais l'historique de jeu.
- Sélectionnez Statistiques dans l’onglet Aide du menu X pour les afficher.
- Le jeu affichera désormais les niveaux des joueurs, qui augmentent en gagnant de l'XP.
- Il s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran dans le menu X.
- Il n'est pas utilisé dans les rencontres pour les parcs publics.
- Il est désormais possible de sélectionner Définir comme bleu ou Bleu/Rouge pour la couleur de votre équipe.
- Sélectionnez Paramètres dans l’onglet Aide du menu X, puis sélectionnez Options d’affichage pour faire ce choix.
- Certaines représentations ont été ajustées, notamment les animations de démarrage du jeu, l'éclairage dans les parcs et le temps pendant lequel les lumières sont allumées à vitesse maximale.
- Le jeu affichera désormais les informations de version.
- Sélectionnez l’onglet Aide du menu X pour l’afficher.

En ligne

- Il est désormais possible de rejoindre la liste d'attente lorsque le parc public ou le parc ami dans lequel se trouve votre ami est plein.
- Vous pouvez rejoindre la liste d'attente à partir de la liste trouvée sous Parc d'amis dans l'onglet Mode du menu X.
- Si vous sélectionnez votre ami lorsque le parc dans lequel il se trouve est plein, vous tenterez automatiquement de vous connecter la prochaine fois qu'une place se libérera dans ce parc.
- Lorsque vous êtes dans un parc public, sélectionner à nouveau un parc public donnera désormais la priorité à la sélection d'un autre parc public.
- Des ajustements ont été apportés pour augmenter les chances de jeux à 3 contre 3 dans les parcs publics.
- Modification de la position de départ du jeu pour les jeux 2 contre 2 dans les parcs publics.
Le jeu affichera désormais le score lors de l'utilisation de la caméra spectateur.
- Comme les robots hors ligne, les robots en ligne passeront désormais aux joueurs lorsqu'ils lèvent la main ou utilisent la réaction « Hé ».

Problèmes résolus

- Correction d'un problème où parfois aucun enregistrement n'est effectué sous Rechercher les utilisateurs avec lesquels vous avez joué.
- Correction d'un problème où le jeu plantait parfois au démarrage du jeu ou en se dirigeant vers un parc.
- Correction d'un problème où le taux de réussite des tirs effectués immédiatement avant l'atterrissage était basé sur la position où le tir a été effectué.
- Le taux de réussite des tirs est affecté par la distance au panier (la proximité du joueur par rapport au panier) et l'orientation du joueur par rapport au panier (la distance à laquelle le joueur fait face au panier).

Afin d'éviter que les tirs en bunny-hop lors de l'approche ne deviennent excessivement avantageux, la conception prévue était de calculer le taux de réussite des tirs en fonction de la distance jusqu'au cerceau en fonction du dernier point de contact avec le sol (le point de saut).

Cependant, juste lorsque le joueur tirait juste avant d'atterrir, le taux de réussite du tir était calculé en fonction de la position où le tir avait été effectué, ce qui n'était pas prévu, nous avons donc corrigé ce problème.

Cependant, il n’y a aucun changement dans le taux de réussite de l’orientation vers le panier.

Ce patch 1.1.0 permet à Drag x Drive de gagner en stabilité et en confort de jeu, aussi bien en ligne qu’en local. Difficile de savoir si le jeu a rencontré son public ou non car il n'est disponible que sur l'eShop dont les données sont gardées jalousement par Nintendo, mais c'est agréable de constater que l'éditeur maintient son jeu, sorti depuis maintenant 6 semaines.

Et vous, avez-vous testé ce jeu sur Switch 2 ? Est-ce que cette mise à jour vous donne envie de relancer une partie ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : site officiel via Vooks, Nintendo Life.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Thème
Firmware et patches
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil