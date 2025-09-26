Drag x Drive reçoit sa première grosse mise à jour sur Switch 2
Le jeu de handi-basket futuriste Drag x Drive s’offre une mise à jour 1.1.0, avec du multijoueur local, un suivi des statistiques et de nombreux ajustements en ligne.News
Le multijoueur local enfin au rendez-vousLa nouveauté la plus marquante, c’est l’ajout du jeu en sans-fil local. Désormais, jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter sans connexion Internet, en sélectionnant l’option « Local wireless park » depuis le menu. Une fonction dont l’absence au lancement avait surpris. Après tout, une telle fonction est devenue un classique des titres multijoueur sur consoles Nintendo.
La mise à jour introduit aussi un suivi complet des statistiques via l’onglet « Stats » du menu. Bonne nouvelle : le jeu enregistrait déjà vos données en arrière-plan, vous ne repartez donc pas de zéro. Les niveaux de joueurs font également leur apparition, visibles en haut de l’écran, mais ils ne servent pas au matchmaking.
Des ajustements pour le jeu en ligneCôté multijoueur en ligne, plusieurs changements viennent fluidifier l’expérience. On peut désormais :
- Rejoindre une liste d’attente lorsqu’une partie entre amis ou un parc public est plein, afin d’intégrer le match dès qu’une place se libère.
- Privilégier de vraies confrontations en 3 contre 3, là où les équipes étaient parfois déséquilibrées au lancement.
- Profiter d’un score affiché en mode spectateur, pour suivre l’action comme si l’on assistait à une diffusion sportive.
Autre amélioration notable : les bots en ligne réagissent désormais comme les bots hors-ligne, passant la balle lorsque les joueurs lèvent la main ou déclenchent une réaction.
Corrections et ajustements de gameplayLa mise à jour règle aussi plusieurs problèmes techniques, dont certains crashs au démarrage et des soucis d’enregistrement dans la recherche de joueurs rencontrés.
Mais le point le plus fin concerne le taux de réussite des tirs. Jusqu’ici, un tir déclenché juste avant d’atterrir pouvait bénéficier d’un calcul erroné, basé sur la position du joueur au moment du tir plutôt que sur son dernier point d’appui au sol. Ce bug, qui avantageait certains « bunny-hops », a été corrigé. Désormais, les chances de réussite dépendront uniquement de la distance et de l’orientation par rapport au panier, comme prévu dans le design d’origine.
Notes de la version 1.1.0 en françaisNous avons, via une traduction automatique relue par nos soins, traduit le contenu des notes de mise à jour proposées sur le site de Nintendo of America :
Mises à jour générales- Il est désormais possible de jouer au jeu en mode sans fil local.
En ligne
Problèmes résolus
Ce patch 1.1.0 permet à Drag x Drive de gagner en stabilité et en confort de jeu, aussi bien en ligne qu’en local. Difficile de savoir si le jeu a rencontré son public ou non car il n'est disponible que sur l'eShop dont les données sont gardées jalousement par Nintendo, mais c'est agréable de constater que l'éditeur maintient son jeu, sorti depuis maintenant 6 semaines.
Et vous, avez-vous testé ce jeu sur Switch 2 ? Est-ce que cette mise à jour vous donne envie de relancer une partie ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : site officiel via Vooks, Nintendo Life.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.