Drag x Drive reçoit sa première grosse mise à jour sur Switch 2

Le multijoueur local enfin au rendez-vous

Des ajustements pour le jeu en ligne

Corrections et ajustements de gameplay

Notes de la version 1.1.0 en français

Mises à jour générales - Il est désormais possible de jouer au jeu en mode sans fil local.

- Sélectionnez le nouveau mode dispo dans l’onglet Mode du menu X pour jouer.

- Le jeu affichera désormais l'historique de jeu.

- Sélectionnez Statistiques dans l’onglet Aide du menu X pour les afficher.

- Le jeu affichera désormais les niveaux des joueurs, qui augmentent en gagnant de l'XP.

- Il s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran dans le menu X.

- Il n'est pas utilisé dans les rencontres pour les parcs publics.

- Il est désormais possible de sélectionner Définir comme bleu ou Bleu/Rouge pour la couleur de votre équipe.

- Sélectionnez Paramètres dans l’onglet Aide du menu X, puis sélectionnez Options d’affichage pour faire ce choix.

- Certaines représentations ont été ajustées, notamment les animations de démarrage du jeu, l'éclairage dans les parcs et le temps pendant lequel les lumières sont allumées à vitesse maximale.

- Le jeu affichera désormais les informations de version.

- Sélectionnez l’onglet Aide du menu X pour l’afficher.

En ligne

- Il est désormais possible de rejoindre la liste d'attente lorsque le parc public ou le parc ami dans lequel se trouve votre ami est plein.

- Vous pouvez rejoindre la liste d'attente à partir de la liste trouvée sous Parc d'amis dans l'onglet Mode du menu X.

- Si vous sélectionnez votre ami lorsque le parc dans lequel il se trouve est plein, vous tenterez automatiquement de vous connecter la prochaine fois qu'une place se libérera dans ce parc.

- Lorsque vous êtes dans un parc public, sélectionner à nouveau un parc public donnera désormais la priorité à la sélection d'un autre parc public.

- Des ajustements ont été apportés pour augmenter les chances de jeux à 3 contre 3 dans les parcs publics.

- Modification de la position de départ du jeu pour les jeux 2 contre 2 dans les parcs publics.

Le jeu affichera désormais le score lors de l'utilisation de la caméra spectateur.

- Comme les robots hors ligne, les robots en ligne passeront désormais aux joueurs lorsqu'ils lèvent la main ou utilisent la réaction « Hé ».

Problèmes résolus

- Correction d'un problème où parfois aucun enregistrement n'est effectué sous Rechercher les utilisateurs avec lesquels vous avez joué.

- Correction d'un problème où le jeu plantait parfois au démarrage du jeu ou en se dirigeant vers un parc.

- Correction d'un problème où le taux de réussite des tirs effectués immédiatement avant l'atterrissage était basé sur la position où le tir a été effectué.

- Le taux de réussite des tirs est affecté par la distance au panier (la proximité du joueur par rapport au panier) et l'orientation du joueur par rapport au panier (la distance à laquelle le joueur fait face au panier).





Afin d'éviter que les tirs en bunny-hop lors de l'approche ne deviennent excessivement avantageux, la conception prévue était de calculer le taux de réussite des tirs en fonction de la distance jusqu'au cerceau en fonction du dernier point de contact avec le sol (le point de saut).





Cependant, juste lorsque le joueur tirait juste avant d'atterrir, le taux de réussite du tir était calculé en fonction de la position où le tir avait été effectué, ce qui n'était pas prévu, nous avons donc corrigé ce problème.





Cependant, il n’y a aucun changement dans le taux de réussite de l’orientation vers le panier.