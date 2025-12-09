[ND] Une Samus à moto dans Metroid Prime 4: Beyond enfin daté !

Dans ce nouvel épisode, Samus est propulsée sur la mystérieuse planète Viewros à la suite d’un incident encore entouré de mystère. Comme toujours, l’héroïne devra scanner son environnement, analyser des indices et s’appuyer sur tout son arsenal pour progresser.
Voici la belle séquence proposée par Nintendo dans son Nintendo Direct :
Metroid Prime 4: Beyond - Sortie le 4 décembre ! (Nintendo Switch 2/Nintendo Switch)
Mais cette fois, elle disposera également de nouveaux pouvoirs psychiques et d’un véhicule inédit, Vai-O-La, une moto qui rappelle immanquablement l’esthétique de Tron. Ce véhicule permettra de varier les plaisirs dans les phases de gameplay du jeu : les séquences montrées aujourd'hui nous montrent qu'on peut parcourir le monde ouvert de Viewros à moto et shooter les ennemis sur notre passage à volonté.
Le communiqué officiel promet un monde "inconnu", riche en innombrables dangers, où chaque outil de Samus sera indispensable pour survivre et trouver une échappatoire. Entre combat, exploration et énigmes, Metroid Prime 4: Beyond semble vouloir pousser encore plus loin la formule instaurée par la série, en l’associant à des mécaniques inédites comme nous le prouve cette nouvelle moto. Reste à voir si cette intégration sera réussie, mais on a bon espoir. Et dans le pire des cas, ça fera un super véhicule pour un futur DLC Mario Kart World, non ?
Non pas un, ni deux, mais trois amiibo à venir
En parallèle, Nintendo a confirmé la sortie de trois amiibo liés à ce nouvel opus. Deux figurines seront disponibles un mois avant la sortie du jeu le 6 novembre 2025, et une troisième arrivera pour la sortie du jeu le 4 décembre 2025.
Arès des années de rumeurs, de reports et d’attente fébrile, la sortie de Metroid Prime 4: Beyond se rapproche enfin. Et de manière très concrète avant, enfin, une date de sortie calée ! On se donne tous rendez-vous le 4 décembre prochain pour découvrir jusqu’où Samus peut repousser les limites de l’exploration spatiale, en vaisseau spatial comme en moto !
Boites des amiibo Metroid
