News Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

[ND] Une Samus à moto dans Metroid Prime 4: Beyond enfin daté !

Nintendo a enfin levé le voile sur la date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond. Le jeu arrivera simultanément sur Switch et Switch 2 le 4 décembre 2025, avec une surprise inattendue : Samus pourra enfourcher une moto futuriste.