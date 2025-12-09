News Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau (Switch 2)

[ND] Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau racontera les origines d’Hyrule le 6 novembre

On prend date : on pourra dégommer des hordes d'ennemis dès le 6 novembre 2025 dans Hyrule Warriors : Les chroniques du Sceau, a-t-on appris lors du Nintendo Direct de ce 12 septembre 2025.