Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau Disponible sur Switch 2 le 06/11/2025
News Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau (Switch 2)

[ND] Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau racontera les origines d’Hyrule le 6 novembre

On prend date : on pourra dégommer des hordes d'ennemis dès le 6 novembre 2025 dans Hyrule Warriors : Les chroniques du Sceau, a-t-on appris lors du Nintendo Direct de ce 12 septembre 2025.

News
Nintendo et Tecmo-Koei ont donné de nouvelles infos au sujet du nouvel épisode de la série Hyrule Warriors. Intitulé Les Chroniques du Sceau, le jeu sortira le 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et reviendra sur des événements situés bien avant The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Voici la bande-annonce dévoilée par Nintendo lors du Direct du 12 septembre 2025 :
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - Sortie le 6 novembre ! (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Ce nouvel opus plongera les joueurs dans l’ère fondatrice d’Hyrule, avec la rencontre de Zelda et des premiers souverains, Rauru et Sonia. L’histoire lèvera le voile sur des passages seulement évoqués dans Tears of the Kingdom, en proposant un regard inédit sur la genèse du royaume et du fameux sceau.
Comme toujours avec Hyrule Warriors, il sera question d’affronter des hordes d’ennemis à la chaîne. Mais cette fois, une mécanique d’attaques synchro permet de déclencher des combos destructeurs ou des effets spectaculaires en duo. Les joueurs pourront aussi utiliser des artéfacts soneau pour invoquer des éléments comme l’eau ou le vent et renverser le cours de la bataille.
Galerie images

Les Chroniques du Sceau sera jouable à deux en écran scindé, idéal pour revivre les grandes batailles du royaume à la maison. Mais le jeu exploitera aussi la option GameShare disponible sur Switch , permettant à deux consoles de partager une seule cartouche pour s’affronter ou coopérer en local. C'est vraiment cool car on imaginait mal une fratrie acheter plusieurs exemplaires du jeu pour un titre comme celui-ci, aussi sympa soit-il en termes d'immersion et d'action.
Et vous, êtes-vous curieux de découvrir enfin l’histoire de Rauru et Sonia dans un Hyrule Warriors canonique ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
