Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Kirby Air Riders A paraître sur Switch 2 le 20/11/2025
News Kirby Air Riders (Switch 2)

Second Kirby Air Riders Direct avec Masahiro Sakurai ce jeudi 23 octobre à 15h

Masahiro Sakurai reprendra la parole jeudi 23 octobre pour détailler Kirby Air Riders sur Switch 2, dans une présentation de 60 minutes à suivre en direct sur YouTube.

News
Kirby prépare son retour avec la seconde présentation dédiée à Kirby Air Riders, prévue ce jeudi 23 octobre à 15h. C’est encore une fois Masahiro Sakurai en personne, le créateur emblématique de la série, qui présentera cette seconde émission Kirby Air Riders Direct, avec au programme le plein d'infos inédits sur cet épisode attendu sur Nintendo Switch 2.

La vidéo sera accessible ici dès 15h jeudi :
Kirby Air Riders Direct 2 - 23/10/2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un retour en grande pompe pour la série Air Riders

Ce nouveau Direct est l’occasion pour les fans d’en découvrir plus sur le gameplay, les modes de jeu, et – espérons-le – quelques surprises multijoueur. Annoncé plus tôt cette année, Kirby Air Riders marque le retour d’un spin-off que les fans n’avaient plus vu depuis Kirby Air Ride sur GameCube, et dont on vous avait déjà parlé en détail lors de l’annonce initiale sur PN, et plus encore à l'occasion du premier Kirby Air Riders Direct.

Nintendo s'est bien gardé de donner le moindre détail sur le contenu de cette prochaine émission, mais on sait Masahiro Sakurai particulièrement bavard tellement il est passionné par ses projets. D'ailleurs, l'émission durera une heure ! Ce second rendez-vous devrait lever le voile sur quelques circuits, les personnages jouables et peut-être même de nouveaux modes de jeux pour compléter celui déjà connu de "City Trial".

"Kirby Air Riders 2" : Un événement à ne pas manquer ce jeudi

Le rendez-vous est fixé à 15h (heure française), avec une diffusion accessible à la fois sur le portail Nintendo Direct et sur la chaîne YouTube de Nintendo France. Avec 60 minutes annoncées, les attentes sont élevées, et l’on espère que Sakurai saura maintenir le cap d’un retour réussi pour Kirby dans l’univers des jeux de course.

Reste à voir si cette présentation confirmera les espoirs des fans ou si elle nous réservera quelques virages serrés avant la sortie du jeu. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : communiqué de presse
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil