Second Kirby Air Riders Direct avec Masahiro Sakurai ce jeudi 23 octobre à 15h
Masahiro Sakurai reprendra la parole jeudi 23 octobre pour détailler Kirby Air Riders sur Switch 2, dans une présentation de 60 minutes à suivre en direct sur YouTube.
La vidéo sera accessible ici dès 15h jeudi :
Un retour en grande pompe pour la série Air RidersCe nouveau Direct est l’occasion pour les fans d’en découvrir plus sur le gameplay, les modes de jeu, et – espérons-le – quelques surprises multijoueur. Annoncé plus tôt cette année, Kirby Air Riders marque le retour d’un spin-off que les fans n’avaient plus vu depuis Kirby Air Ride sur GameCube, et dont on vous avait déjà parlé en détail lors de l’annonce initiale sur PN, et plus encore à l'occasion du premier Kirby Air Riders Direct.
Nintendo s'est bien gardé de donner le moindre détail sur le contenu de cette prochaine émission, mais on sait Masahiro Sakurai particulièrement bavard tellement il est passionné par ses projets. D'ailleurs, l'émission durera une heure ! Ce second rendez-vous devrait lever le voile sur quelques circuits, les personnages jouables et peut-être même de nouveaux modes de jeux pour compléter celui déjà connu de "City Trial".
Rendez-vous jeudi 23 octobre à 15:00 pour un second #KirbyAirRiders Direct d'environ 60 minutes présenté par Masahiro Sakurai, le directeur du jeu, qui révèlera de nouveaux détails sur ce jeu à venir sur #NintendoSwitch2.— Nintendo France (@NintendoFrance) October 21, 2025
Suivez-le ici : https://t.co/nE73MqNNMe pic.twitter.com/qJqs4GsnH1
"Kirby Air Riders 2" : Un événement à ne pas manquer ce jeudiLe rendez-vous est fixé à 15h (heure française), avec une diffusion accessible à la fois sur le portail Nintendo Direct et sur la chaîne YouTube de Nintendo France. Avec 60 minutes annoncées, les attentes sont élevées, et l’on espère que Sakurai saura maintenir le cap d’un retour réussi pour Kirby dans l’univers des jeux de course.
Reste à voir si cette présentation confirmera les espoirs des fans ou si elle nous réservera quelques virages serrés avant la sortie du jeu. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : communiqué de presse
