News
Metroid II - Return of Samus débarque dans Nintendo Music
Comme chaque semaine, à l’exception de la semaine dernière, Nintendo Music s’enrichit de nouveaux sons.
La semaine dernière, Nintendo a fait l’impasse sur l’ajout hebdomadaire de Nintendo Music. Cette semaine, c’est un jeu issu de la GameBoy qui fait son grand retour, Metroid II - Return of Samus. Sorti en 1992 sur la toute première console portable de Nintendo, il s’agit d’un jeu dont les musiques ne sont pas les plus marquantes de la série, mais avec ces 19 morceaux, vous en aurez pour une trentaine de minutes d’écoute.
À la semaine prochaine pour le prochain jeu ajouté à Nintendo Music.
