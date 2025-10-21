Metroid II - Return of Samus débarque dans Nintendo Music

La semaine dernière, Nintendo a fait l’impasse sur l’ajout hebdomadaire de Nintendo Music. Cette semaine, c’est un jeu issu de la GameBoy qui fait son grand retour, Metroid II - Return of Samus. Sorti en 1992 sur la toute première console portable de Nintendo, il s’agit d’un jeu dont les musiques ne sont pas les plus marquantes de la série, mais avec ces 19 morceaux, vous en aurez pour une trentaine de minutes d’écoute.Malheureusement, Nintendo n’en a pas profité pour mettre les musiques de Metroid: Samus Returns qui est le remake du titre GameBoy paru en 2017 sur Nintendo 3DS.À la semaine prochaine pour le prochain jeu ajouté à Nintendo Music.