Oniverse dévoile ses accessoires Switch 2 à l’approche des fêtes de fin d’année

Des manettes et innovations durables à venir

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, Oniverse, marque française spécialisée dans les accessoires gaming, dévoile une gamme d’accessoires conçus pour accompagner la Nintendo Switch 2. Déjà disponible dans plus de 20 pays, l’entreprise met l’accent sur l’innovation, le design et la durabilité, avec des produits développés en France pensés pour enrichir l’expérience de jeu, sans compromis sur la qualité.Oniverse propose plusieurs accessoires dédiés à la nouvelle console de Nintendo. La station de charge Quadrant, vendue à 26,99 €, permet de recharger simultanément quatre Joy-Con en moins de trois heures. Son format compact et stable (15 cm), associé à des ports magnétiques et un éclairage LED personnalisable, en fait un allié aussi pratique qu’élégant pour le quotidien.Les nouveaux venus sur Switch 2 pourront aussi se tourner vers le Starter Pack 8-en-1 (16,99 €), un kit complet regroupant un étui rigide, une protection écran, un doubleur audio jack, un câble USB-C/USB-A et divers accessoires d’entretien.Vendu 59,99 €, le casque sans fil Polaris s’inscrit comme une pièce essentielle de la gamme. Compatible avec toutes les plateformes (Switch, PlayStation, Xbox, PC), il propose une connexion triple (dongle 2.4GHz, Bluetooth, câble Jack 3.5mm), une autonomie de 48 heures sans LED, un son surround 7.1 (sur PC uniquement) et un double micro intégré et détachable.Léger (225g) et décliné en plusieurs coloris – dont un nouveau "Sideral Blue" disponible en novembre, le Polaris répond aux attentes des joueurs à la recherche de confort, d’immersion et de flexibilité.Pour la fin d’année, Oniverse annonce l’arrivée de deux nouvelles manettes compatibles Nintendo Switch 2. Fidèles à l’univers cosmique de la marque, elles adopteront des noms inspirés de constellations et intégreront des innovations axées sur la durabilité : batteries amovibles, joysticks anti-drift, emballages 100 % recyclables… L’objectif ? Proposer des accessoires durables et réparables, pensés pour résister à l’épreuve du temps. Petit clin d'oeil au Joy-Con drift de la part d'Oniverse peut-être ?Les produits Oniverse seront à découvrir sur le stand FNAC lors de la Paris Games Week, du 30 octobre au 2 novembre 2025. Ce sera l’occasion pour les joueurs qui passeront Porte de Versailles de tester les nouveautés de la marque et de découvrir son univers.Source : Communiqué de presse