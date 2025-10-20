News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Nintendo aurait augmenté la production de Switch 2 à 25 millions d’unités d’ici mars 2026
Face à une demande surchauffée, Nintendo vise jusqu’à 25 millions de consoles de la Nintendo Switch 2 produites pour son premier exercice, bien au‑delà de ses prévisions internes.News
La firme nippone a pris la mesure de l’engouement autour de sa nouvelle console hybride : d’après plusieurs sources proches du dossier citées par Bloomberg, elle aurait demandé à ses partenaires fournisseurs d’augmenter la cadence de production de la Switch 2 pour atteindre jusqu’à 25 millions d’unités assemblées d’ici la fin du mois de mars 2026.
Cette révision s’accompagne d’un ambitieux plan de production car 25 millions d’unités à fabriquer signifie que Nintendo se prépare à absorber un volume nettement plus important que prévu à l'approche des Fêtes de fin d'année.
- Le lancement de la console a été très bien accueilli, poussant le constructeur à anticiper une demande allant au‑delà de ses attentes initiales (+10 millions, ce n'est pas anodin !).
- La période des fêtes 2025 s’annonce plus stratégique que jamais pour Nintendo : produire davantage permet de maximiser les ventes durant cette période-clé.
- Répondre rapidement à la demande peut éviter les ruptures d’approvisionnement qui avaient affecté les générations précédentes : c'est un enjeu important pour ne pas freiner l’élan si important en année 1 pour une nouvelle console.
- En augmentant la production, Nintendo cherche aussi à consolider sa présence sur le marché, dans un contexte plus concurrentiel que lors du lancement de la génération précédente (avec les Steam Decks et autres Xbox Rog maintenant disponibles).
Et dans le même temps, si la demande venait à fléchir, Nintendo pourrait se retrouver avec des stocks importants, ce qui impacterait alors les marges et provoquerait un petit exode des actionnaires qui plébiscitent toujours l'action du géant japonais. L'action cotait ce lundi à la fermeture de la bourse de Tokyo à 12865 yens.
En effet, la console seule semble avoir perdu 30 à 40 euros en magasin, la console est proposée à 429,99€ au lieu de 459,99€, tandis que le bundle — qu'il d'agisse de Mario Kart World ou de Légendes Pokémon Z-A, est disponible pour 459,99€ au lieu de 499,99€.
Ce qui nous surprend, c'est le fait que cette baisse de prix ne semble pas du fait de Nintendo, mais de la pression que les revendeurs exercent les uns sur les autres dans un contexte économique assez spécial en France : en Belgique ou en Allemagne, le prix public constaté de la Switch 2 reste stable par rapport lancement, alors que dans l'Hexagone, les revendeurs semblent avoir tiré un trait sur leur marge avec cette baisse de prix de 40€.
Nintendo n'a pas réagi à ces articles dans la presse mondiale de ces derniers jours. Mais on devrait en savoir plus d'ici peu puisque le 30 septembre dernier s'est clos un nouveau trimestre fiscal : les objectifs actualisés devraient être connus autour du 1e novembre, mais la date précise de publication n'a pas encore été communiquée.
Que vous inspirent ces informations ? Vous pouvez réagir en commentaire ci‑dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Bloomberg via NintendoLife et Eurogamer
Des objectifs revus à la hausseInitialement, Nintendo avait communiqué une estimation de ventes de 15 millions d’unités pour l’exercice clos fin mars 2026. Mais à la lumière de l’élan observé (avec notamment un lancement jugé record), la firme nippone envisage désormais une fourchette beaucoup plus large, certains rapports tablant sur 20 millions de ventes pour cette même période.
Cette révision s’accompagne d’un ambitieux plan de production car 25 millions d’unités à fabriquer signifie que Nintendo se prépare à absorber un volume nettement plus important que prévu à l'approche des Fêtes de fin d'année.
Pourquoi une telle ambition ?Plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance :
- Le lancement de la console a été très bien accueilli, poussant le constructeur à anticiper une demande allant au‑delà de ses attentes initiales (+10 millions, ce n'est pas anodin !).
- La période des fêtes 2025 s’annonce plus stratégique que jamais pour Nintendo : produire davantage permet de maximiser les ventes durant cette période-clé.
- Répondre rapidement à la demande peut éviter les ruptures d’approvisionnement qui avaient affecté les générations précédentes : c'est un enjeu important pour ne pas freiner l’élan si important en année 1 pour une nouvelle console.
- En augmentant la production, Nintendo cherche aussi à consolider sa présence sur le marché, dans un contexte plus concurrentiel que lors du lancement de la génération précédente (avec les Steam Decks et autres Xbox Rog maintenant disponibles).
Les dangers et les défis à venirAutant le plan est ambitieux, autant il n’est pas sans risques : produire 25 millions d’unités suppose une logistique forte avec le renforcement des chaînes d’assemblage, des approvisionnements en composants, et les problématiques associées comme le transport, le stockage... Tout doit être dimensionné pour ce volume.
Et dans le même temps, si la demande venait à fléchir, Nintendo pourrait se retrouver avec des stocks importants, ce qui impacterait alors les marges et provoquerait un petit exode des actionnaires qui plébiscitent toujours l'action du géant japonais. L'action cotait ce lundi à la fermeture de la bourse de Tokyo à 12865 yens.
Parmi les autres risques inhérents à un tel pari industriel, on doit aussi prendre en compte le contexte économique international : la question du taux de change (qui pénalise le Japon depuis de nombreuses années), l'inflation dans le monde, et les coûts de production sont autant de facteurs qui pourraient peser. Ajoutons à cela les frais de douane sur le marché américain qui peuvent aussi réserver leur lot de surprises, et on a tout le cocktail d'une prise de décision explosive qui peut être aussi bien un superbe coup de poker qu'une initiative catastrophique.
Capture du site Yahoo Finance du 20 octobre 2025
Capture du site Yahoo Finance du 20 octobre 2025
Pendant ce temps, le prix de la console baisse en FranceQuand on est fan de jeu vidéo, un tel plan signifie qu'il sera probablement plus facile d'obtenir une console, celle-ci souffrant moins de ruptures. Mais ces nouvelles ne vont pas dans le sens du mouvement qu'on observe en France depuis quelques semaines sur la question du prix de la console.
En effet, la console seule semble avoir perdu 30 à 40 euros en magasin, la console est proposée à 429,99€ au lieu de 459,99€, tandis que le bundle — qu'il d'agisse de Mario Kart World ou de Légendes Pokémon Z-A, est disponible pour 459,99€ au lieu de 499,99€.
Ce qui nous surprend, c'est le fait que cette baisse de prix ne semble pas du fait de Nintendo, mais de la pression que les revendeurs exercent les uns sur les autres dans un contexte économique assez spécial en France : en Belgique ou en Allemagne, le prix public constaté de la Switch 2 reste stable par rapport lancement, alors que dans l'Hexagone, les revendeurs semblent avoir tiré un trait sur leur marge avec cette baisse de prix de 40€.
Nintendo n'a pas réagi à ces articles dans la presse mondiale de ces derniers jours. Mais on devrait en savoir plus d'ici peu puisque le 30 septembre dernier s'est clos un nouveau trimestre fiscal : les objectifs actualisés devraient être connus autour du 1e novembre, mais la date précise de publication n'a pas encore été communiquée.
Que vous inspirent ces informations ? Vous pouvez réagir en commentaire ci‑dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Bloomberg via NintendoLife et Eurogamer
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.