Donkey Kong Bananza : des événements mensuels à partir du 28 octobre
Dès le 28 octobre, Donkey Kong Bananza proposera un premier défi mensuel avec des récompenses exclusives accessibles aux détenteurs du DLC payant `L'Île de DK et la Course aux émeraudes`.News
Un défi à durée limitée pour les complétionnistes !Dans ces événements à durée limitée, nous devrons relever un défi spécial de type "Course aux émeraudes". Cette variante propose des conditions particulières de jeu, avec notamment les "talents d’émeraude", une mécanique obtenue via les fossiles et les cristaux de banandium.
Une fois l’un des trois talents proposés sélectionné, les autres paramètres de la partie restent constants, ce qui implique de maîtriser les subtilités du gameplay. L’objectif est simple : atteindre les scores cibles pour obtenir des statues exclusives et des rondelles de banandium. On pourra échanger ces dernières contre des statues plus classiques.
On pourra retenter le défi autant de fois qu’on le souhaite pendant toute la durée de l’événement.
Statues inédites à collectionner sur l’Île de DKLe premier événement, "Rondelles à la pelle", permettra aux joueurs de rechercher deux nouvelles statues : Enguarde, le fidèle espadon, et Bananza Kong, une de nouvelles transformations de Donkey Kong. Ces objets de collection s’ajouteront à l’inventaire de ceux qui parviendront à les obtenir, un super moyen pour Nintendo de développer l’aspect complétion du jeu et d'inciter les joueurs les plus passionnés à revenir encore et encore.
L’exploration de l’Île de DK dans ce cadre événementiel offrira une nouvelle occasion de redécouvrir les zones déjà visitées, cette fois sous un angle plus compétitif. Difficile encore de dire à ce stade que ce mode sera suffisant pour nous faire revenir aussi régulièrement, mais l'initiative est louable.
Avec ces événements mensuels, Donkey Kong Bananza adopte en effet une stratégie de contenu régulier visant à maintenir notre intérêt au fil du temps : rappelons que le jeu est sorti depuis 3 mois déjà, en plein coeur de l'été.
Avouons aussi que c’est aussi une manière de donner un second souffle à l’aventure principale en introduisant de nouveaux défis adaptés aux mécaniques spécifiques du DLC. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par ce nouveau mode ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Communiqué de presse
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.