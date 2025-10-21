Inazuma Eleven: Victory Road s’annonce en force sur Switch 2
bande-annonce, Level-5 détaille les performances du jeu sur Switch 2 et évoque... une possible suite pour sa série culte de football RPG, très attendue.News
Level-5 a partagé de nouvelles informations à l’occasion de son émission spéciale INA-DAI, notamment sur les performances techniques du jeu, un système de sauvegarde évolutif, et un clin d’œil appuyé à une potentielle suite. Bref, largement de quoi proposer une actualité complète au sujet de ce titre maintes fois reporté.
On a quelques vidéos japonaises :
Une version Switch 2 taillée pour la compétitionQu'on se le dise : les différences entre les deux générations de consoles Nintendo se feront bien sentir. Sur Nintendo Switch 2, Victory Road tournera en 4K à 60 images par seconde en mode TV, avec prise en charge des commandes à la souris via les Joy-Con 2. À l’inverse, la version Switch classique proposera du 1080p à 30 fps, sans prise en charge de cette nouvelle interface.
Pour s’assurer d’un équilibre entre consoles, certaines mécaniques initialement pensées pour la Switch 1, comme l’alternance portrait/paysage ou l’usage du stylet, ont été supprimées.
5400 personnages, un Player Bank… et une suite ?Avec un casting de plus de 5400 personnages jouables, Victory Road voit les choses en très très grand. Pour éviter de saturer votre équipe, un système appelé Player Bank permettra de stocker vos joueurs à part, un peu à la manière d'une auberge dans un RPG classique.
Ce système présente l'avantage de pouvoir transférer sa sauvegarde vers... une potentielle suite, comme l’a laissé entendre le PDG de Level-5, Akihiro Hino. S'agit-il d'un clin d’œil à un Inazuma Eleven Victory Road 2 ? Le terrain est ouvert, et le studio semble déjà penser à l’après-match. Après tout, il va falloir rentabiliser le moteur de jeu et ses mécaniques de gameplay, après plusieurs reports depuis son annonce en... 2016. Oui, en 2016 !
Un outil de recherche et une émission marathonLevel-5 lance aussi Inagle, un outil en ligne (accessible dès le 22 octobre) qui permettra de rechercher les fiches de personnages et, plus tard, de créer et partager ses équipes. Cela nous semble un bon moyen de planifier sa stratégie à l’avance, même sans avoir accès au jeu.
En parallèle, une émission spéciale baptisée New Era Kickoff Eve Festival aura lieu le 10 novembre pour célébrer le lancement du jeu. Level-5 prévoir rien moins que quatre heures d’émission, avec la présence de personnalités-clés impliquées dans la série.
Un automne plus que chargé sur Switch 2Entre Inazuma Eleven: Victory Road et des titres comme Metroid Prime 4: Beyond et surtout Kirby Air Riders, dont le second Direct aura lieu ce 23 octobre, la Nintendo Switch 2 semble bien lancée pour passer un Joyeux Noël.
Avez-vous bien Inazuma Eleven: Victory Road en vue d'ici sa sortie le 13 novembre 2025 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. Vous pouvez aussi regarder toute la vidéo INA-DAI de ce 21 octobre 2025 :
