News Metroid (saga)
Plongez dans l’art de Metroid Prime : 35 pages du livre officiel à découvrir gratuitement
Avant sa sortie le 28 octobre, un aperçu de 35 pages du livre Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective peut être consulté gratuitement en ligne sur le site de Nintendo of America.News
Les fans de Metroid Prime vont pouvoir patienter jusqu'à la sortie de Metroid Prime 4: Beyond avec un beau cadeau : un extrait de 35 pages du prochain artbook "Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective" est disponible gratuitement en ligne, sur le site officiel de Nintendo of America.
Quant au livre complet, il sera distribué en anglais, y compris en France, via Amazon notamment Oû le livre est actuellement proposé pour 45,29€.
Ce livre nous fait en tout cas bien envie pour plonger dans la conception d'une franchise exceptionnelle. Et vous ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Nintendo of America
Un bel objet pour les passionnés de la sérieRelié dans une couverture en tissu avec une gravure métallique de Samus, ce recueil s’annonce aussi précieux à consulter qu’à exposer. Il rassemble une multitude de dessins, concepts, illustrations ainsi que des commentaires des développeurs : c'est un regard complet sur les trois épisodes principaux de la série : Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes et Metroid Prime 3: Corruption.
Une sortie qui prépare le terrain pour Metroid Prime 4Alors que Metroid Prime 4: Beyond est prévu pour le 4 décembre 2025, avec rappelons-le une série d’amiibo lancée dès ce mois de novembre, ce livre tombe à point nommé pour faire monter la pression. Et déjà ce matin, on a eu l'occasion de parler de Metroid avec la disponibilité sur Nintendo Music des musiques de Metroid II: Return of Samus.
Où le consulter et l’acheterL’extrait de 35 pages est disponible dès maintenant sur cette page du site de Nintendo of America (cherchez le lien "Check out the sample" qui vous permettra de télécharger un fichier Zip).
Quant au livre complet, il sera distribué en anglais, y compris en France, via Amazon notamment Oû le livre est actuellement proposé pour 45,29€.
Ce livre nous fait en tout cas bien envie pour plonger dans la conception d'une franchise exceptionnelle. Et vous ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Nintendo of America
Présentation du livreVoici la présentation officielle du livre d'après sa fiche sur Amazon.fr :
Ce recueil visuel célèbre l'art de la série Metroid Prime, couvrant le jeu original, ses deux suites et la version remasterisée, avec des contributions exclusives des développeurs du jeu.Source : Nintendo via NintendoLife
Développé en collaboration avec Nintendo et Retro Studios, cet artbook présente des dessins conceptuels, des croquis et diverses illustrations de la série Metroid Prime. Avec une vaste gamme d'œuvres d'art de haute qualité et de coulisses, cette anthologie à couverture rigide couvre plus de 20 ans de développement de Metroid Prime et comprend des commentaires exclusifs du producteur de Nintendo, Kensuke Tanabe, ainsi que du prestigieux Retro Studios.
Imprimé sur du papier d'art haut de gamme, ce livre est relié avec une couverture rigide en tissu somptueuse et une feuille métallique gravée Samus.
- Couvre Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes, Metroid Prime 3: Corruption et Metroid Prime Remastered.
- Comprend une préface du producteur de Metroid Prime, Kensuke Tanabe.
- Comprend une vaste gamme d'illustrations et de croquis de haute qualité réalisés par les développeurs.
- Comprend des introductions exclusives rédigées par Retro Studios pour chaque jeu.
- Des dizaines de notes du producteur offrent des commentaires, des aperçus et des anecdotes sur les illustrations présentées.
- Reliure cousue, avec une couverture rigide en tissu somptueuse ornée d'une feuille métallique gravée représentant Samus, et imprimé sur du papier d'art de haute qualité.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.