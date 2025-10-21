Alarmo nous réveille avec une mise à jour !

L'alarme du thème Animal Crossing : New Horizons a été réajustée pour être mieux mise en avant.



Une amélioration de la stabilité et du fonctionnement du réveil a été effectuée.

Le réveil de Nintendo fête sa première année et nous gratifie d'une mise à jour. Nintendo en profite pour nous sortir ce matin une mise à jour mineure de son firmware passant désormais en version 3.1.0.Voici les changements dévoilés :Avec cette mise à jour, Nintendo ne révolutionne pas son produit. On attend réellement de nouveaux thèmes permettant de renouveler l'expérience ! De quoi se lever du bon pied !Et vous quelles améliorations et ajouts attendez-vous sur Nintendo Alarmo ? N'hésitez pas à réagir en dessous de cet article !