Alarmo nous réveille avec une mise à jour !

Les développeurs d'Alarmo ne dorment pas et nous sortent une nouvelle mise à jour de son firmware. On vous dit tout dans cet article.

News
Le réveil de Nintendo fête sa première année et nous gratifie d'une mise à jour. Nintendo en profite pour nous sortir ce matin une mise à jour mineure de son firmware passant désormais en version 3.1.0.
Voici les changements dévoilés :
L'alarme du thème Animal Crossing : New Horizons a été réajustée pour être mieux mise en avant.

Une amélioration de la stabilité et du fonctionnement du réveil a été effectuée.
Avec cette mise à jour, Nintendo ne révolutionne pas son produit. On attend réellement de nouveaux thèmes permettant de renouveler l'expérience ! De quoi se lever du bon pied !

Et vous quelles améliorations et ajouts attendez-vous sur Nintendo Alarmo ? N'hésitez pas à réagir en dessous de cet article !
