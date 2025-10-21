News Alarmo: le réveil musical de Nintendo
Alarmo nous réveille avec une mise à jour !
Les développeurs d'Alarmo ne dorment pas et nous sortent une nouvelle mise à jour de son firmware. On vous dit tout dans cet article.News
Le réveil de Nintendo fête sa première année et nous gratifie d'une mise à jour. Nintendo en profite pour nous sortir ce matin une mise à jour mineure de son firmware passant désormais en version 3.1.0.
Et vous quelles améliorations et ajouts attendez-vous sur Nintendo Alarmo ? N'hésitez pas à réagir en dessous de cet article !
L'alarme du thème Animal Crossing : New Horizons a été réajustée pour être mieux mise en avant.
Une amélioration de la stabilité et du fonctionnement du réveil a été effectuée.
