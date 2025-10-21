Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Star Wars Outlaws Disponible sur Switch 2 depuis le 04/09/2025
News Star Wars Outlaws (Switch 2)

Star Wars Outlaws : une 3e mise à jour sur Switch 2 avec de gros gains graphiques

La mise à jour 3 de Star Wars Outlaws améliore nettement les textures sur Switch 2, tout en corrigeant plusieurs bugs de quêtes et de gameplay. On fait le point !

News
Déjà disponible depuis le 4 septembre sur Nintendo Switch 2, Star Wars Outlaws continue de recevoir un suivi technique régulier. Ubisoft vient de déployer la mise à jour 3 (version 8979427.TU3 est son charmant petit nom) qui se concentre sur la stabilité et la qualité graphique, deux points particulièrement cruciaux.

Des graphismes affinés pour la version Switch 2

Cette troisième mise à jour apporte un net gain en qualité de textures, en particulier lors des longues sessions de jeu où des baisses visuelles pouvaient être observées.

Le studio a aussi corrigé plusieurs bugs graphiques, notamment :
- la résolution des textures après un long temps de jeu,
- des objets visuels endommagés sur Toshara,
- des problèmes de clipping des falaises sur la zone de Jaunta’s Hope,
- et des ombres instables lors du réglage de la luminosité.

Stabilité renforcée et ajustements de gameplay

Côté performance, la stabilité globale du jeu a été renforcée, ce qui devrait limiter les plantages et améliorer la fluidité lors de longues parties. Ajoutons aussi qu'une anomalie empêchant un bonus d’équipement lié aux éliminations furtives a aussi été corrigée (on n'est pas trop sûr de notre traduction d'éliminations furtives !!).

Côté interface, on nous signale dans les notes de mise à jour une amélioration de l’accessibilité à l’écran d’accueil et de la lisibilité des ennemis marqués en mode “adrénaline”.

Des quêtes principales et DLC corrigés

Ubisoft a profité de ce patch pour rectifier plusieurs bugs liés aux missions :
- Dans la quête principale, des soucis d’animation, de réinitialisation de module ou d’alliés inactifs ont été résolus.
- Les deux contenus additionnels, Wild Card et A Pirate’s Fortune, ont aussi été peaufinés : il est désormais possible de quitter Renpalli Station en pleine mission, et les PNJ ne devraient plus disparaître en s’éloignant trop.

Cette mise à jour apporte beaucoup à la version Switch 2 du jeu, qui gagne petit à petit en fluidité et en confort de jeu. Si vous n’avez pas encore plongé dans cette aventure galactique en monde ouvert, ces ajustements pourraient bien être l’occasion idéale car plus d'un avait craché dans la soupe sans raison à l'approche de la sortie du jeu. Les équipes travaillent dur pour améliorer la version SW2 encore et encore, comme en témoigne justement cette troisième mise à jour à télécharger maintenant via l'eShop !

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Star Wars Outlaws Gold Edition - Launch Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Source : Ubisoft via Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Thème
Firmware et patches
Console
Nintendo Switch 2
Société
Ubisoft
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil