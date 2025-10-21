Star Wars Outlaws : une 3e mise à jour sur Switch 2 avec de gros gains graphiques
La mise à jour 3 de Star Wars Outlaws améliore nettement les textures sur Switch 2, tout en corrigeant plusieurs bugs de quêtes et de gameplay. On fait le point !News
Des graphismes affinés pour la version Switch 2Cette troisième mise à jour apporte un net gain en qualité de textures, en particulier lors des longues sessions de jeu où des baisses visuelles pouvaient être observées.
Le studio a aussi corrigé plusieurs bugs graphiques, notamment :
- la résolution des textures après un long temps de jeu,
- des objets visuels endommagés sur Toshara,
- des problèmes de clipping des falaises sur la zone de Jaunta’s Hope,
- et des ombres instables lors du réglage de la luminosité.
Stabilité renforcée et ajustements de gameplayCôté performance, la stabilité globale du jeu a été renforcée, ce qui devrait limiter les plantages et améliorer la fluidité lors de longues parties. Ajoutons aussi qu'une anomalie empêchant un bonus d’équipement lié aux éliminations furtives a aussi été corrigée (on n'est pas trop sûr de notre traduction d'éliminations furtives !!).
Côté interface, on nous signale dans les notes de mise à jour une amélioration de l’accessibilité à l’écran d’accueil et de la lisibilité des ennemis marqués en mode “adrénaline”.
Des quêtes principales et DLC corrigésUbisoft a profité de ce patch pour rectifier plusieurs bugs liés aux missions :
- Dans la quête principale, des soucis d’animation, de réinitialisation de module ou d’alliés inactifs ont été résolus.
- Les deux contenus additionnels, Wild Card et A Pirate’s Fortune, ont aussi été peaufinés : il est désormais possible de quitter Renpalli Station en pleine mission, et les PNJ ne devraient plus disparaître en s’éloignant trop.
Cette mise à jour apporte beaucoup à la version Switch 2 du jeu, qui gagne petit à petit en fluidité et en confort de jeu. Si vous n’avez pas encore plongé dans cette aventure galactique en monde ouvert, ces ajustements pourraient bien être l’occasion idéale car plus d'un avait craché dans la soupe sans raison à l'approche de la sortie du jeu. Les équipes travaillent dur pour améliorer la version SW2 encore et encore, comme en témoigne justement cette troisième mise à jour à télécharger maintenant via l'eShop !
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.