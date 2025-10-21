News Shigeru Miyamoto
Non, Miyamoto n’a pas renié les jeux vidéo (et oui, Internet s’est encore emballé)
Une citation tronquée sur les jeux vidéo a fait polémique ce week-end. Replacée dans son contexte, elle illustre au contraire la vision de Nintendo sur la pérennité de ses licences.News
Ce week-end, une citation attribuée à Shigeru Miyamoto a enflammé les réseaux. Reprise par plusieurs médias et créateurs de contenu, elle affirmait que “les jeux deviennent obsolètes quand de nouvelles versions sortent, alors que les films durent pour toujours”.
Difficile d’imaginer une phrase plus à contre-courant de l’image que l’on se fait du créateur de Mario… et pourtant, la version complète de ses propos révèle une intention bien plus nuancée. Quelques jours après cette polémique, il est temps de rétablir la Vérité Vraie, parce que Miyamoto ne se trompe jamais, n'est-ce pas ?
Une phrase isolée… sortie de son contexteLa citation, extraite d’un entretien japonais sur le Nintendo Museum et traduite (un peu) rapidement par Kyodo News, a été largement relayée sans tenir compte du propos original. L'article ne mentionne qu'un fragment de la réponse et c'est vrai que dans ce cadre, ses propos sont pour le moins surprenants :
« Les jeux finissent par ne plus fonctionner lorsque de nouvelles versions sortent, mais les films restent éternels », a-t-il déclaré.Mais en fait, Miyamoto n’y dénigre pas les jeux vidéo. Il explique au contraire pourquoi Nintendo cherche à multiplier les points d’entrée vers ses univers, notamment via des musées, des parcs d’attractions, ou encore le cinéma. Sur le réseau Bluesky, l’utilisateur Erasu a partagé une traduction plus complète et fidèle (article original en japonais ici (Nintendo Dream, octobre 2024), que nous vous proposons ici en français :
Au final, ce dont les gens se souviennent, ce sont les propriétés intellectuelles. Les jeux deviennent obsolètes lorsque de nouvelles versions sortent. Mais c'est incroyablement triste. C'est en partie à cause de cette tristesse que nous nous sommes lancés dans la production vidéo, en voyant nos créations devenir jouables uniquement sur la console virtuelle.
Préserver les jeux, mais aussi leurs personnagesCette déclaration intervient dans le cadre d’une stratégie beaucoup plus large de Nintendo pour développer ses franchises et surtout en pérenniser les différents assets. Pour Miyamoto, les jeux restent essentiels, mais les licences, les “IP” pour Intellectual Properties, sont la clef pour tisser un lien durable avec les joueurs de toutes générations.
En d’autres termes : oui, un jeu peut devenir difficile à relancer après 20 ans, mais une scène culte, une musique ou un personnage emblématique restent gravés dans les mémoires. Et c’est ce lien affectif que Nintendo cherche à préserver.
A l'avenir, ne cédez pas au chant du clickbait : cherchez la vraie source !Cet épisode, qui pourrait malgré tout laisser une opinion négative de Shigeru Miyamoto alors que ses propos ont été complètement sortis de leur contexte, montre une fois de plus la difficulté de juger une déclaration sans son réel contexte.
Aviez-vous vu passer cette déclaration tronquée de Shigeru Miyamoto ? Tout ça pour ça, en fin de compte !! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou venir en parler sur notre serveur Discord. Quoi qu'il en soit, on remercie Erasu sur Bluesky d'avoir identifié l'interview d'origine (qui remonte à octobre 2024), pour mettre un point final à cette pseudo-polémique.
Sources : Gamereactor, Bluesky (Erasu), Kotaku, Kyodo News
