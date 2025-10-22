Luigi’s Mansion arrive sur Nintendo Switch 2 par l’intermédiaire du Nintendo Switch Online

Luigi's Mansion - Nintendo GameCube - Nintendo Classics Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX et SoulCalibur II, puis Mario Strikers Charged Football et Chibi-Robo! ; le catalogue Nintendo Classics : Nintendo GameCube s’enrichit au fil des mois, peut-être pas assez rapidement pour certains, mais aujourd’hui l'arrivée d’un nouveau jeu a été annoncée : Luigi’s Mansion.En Europe, Luigi’s Mansion est un jeu de lancement de la Nintendo GameCube et il rejoindra donc le service d’abonnement de Nintendo à un jour d'Halloween, le 30 octobre.Avec Luigi’s Mansion sur Nintendo Switch 2, il est désormais possible de faire l’entièreté de la franchise sur la dernière console de Nintendo avec Luigi’s Mansion 3 et Luigi’s Mansion 2 HD qui est sorti plus récemment.Nous souhaitons vivement qu’un quatrième opus voie le jour, car le troisième est sans doute l’un des plus beaux et meilleurs jeux de la Nintendo Switch !