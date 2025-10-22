Rechercher sur Puissance Nintendo
Luigi’s Mansion arrive sur Nintendo Switch 2 par l’intermédiaire du Nintendo Switch Online

Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, plusieurs jeux Nintendo GameCube ont été ajoutés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. C’est au tour de Luigi’s Mansion !

Avec The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX et SoulCalibur II, puis Mario Strikers Charged Football et Chibi-Robo! ; le catalogue Nintendo Classics : Nintendo GameCube s’enrichit au fil des mois, peut-être pas assez rapidement pour certains, mais aujourd’hui l'arrivée d’un nouveau jeu a été annoncée : Luigi’s Mansion.

En Europe, Luigi’s Mansion est un jeu de lancement de la Nintendo GameCube et il rejoindra donc le service d’abonnement de Nintendo à un jour d'Halloween, le 30 octobre.
Luigi's Mansion - Nintendo GameCube - Nintendo Classics
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Avec Luigi’s Mansion sur Nintendo Switch 2, il est désormais possible de faire l’entièreté de la franchise sur la dernière console de Nintendo avec Luigi’s Mansion 3 et Luigi’s Mansion 2 HD qui est sorti plus récemment.

Nous souhaitons vivement qu’un quatrième opus voie le jour, car le troisième est sans doute l’un des plus beaux et meilleurs jeux de la Nintendo Switch !
