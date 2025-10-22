Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Persona 3 Reload A paraître sur Switch 2 le 23/10/2025
News Persona 3 Reload (Switch 2)

Persona 3 Reload : une mise à jour Day One et des patchs d'amélioration promis sur Switch 2

Atlus promet d’optimiser les performances de Persona 3 Reload sur Switch 2 et annonce l’ajout de huit musiques cultes dans un DLC qui sera proposé gratuitement dès le 23 octobre.

News
Disponible à partir du 23 octobre sur Nintendo Switch 2, Persona 3 Reload fera l’objet d’une première mise à jour gratuite dès sa sortie. Cette dernière apportera huit morceaux emblématiques issus des versions originales du jeu, chantés par Yumi Kawamura, mais aussi des correctifs à venir pour améliorer les performances de ce portage sur la nouvelle console de Nintendo.

Une démo du jeu est disponible, en voici pour rappel la bande-annonce :
Persona 3 Reload - Demo Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un patch musical qui ravira les fans de la première heure

Pour fêter son arrivée sur Switch 2, Persona 3 Reload proposera dès le lancement une sélection de huit titres tirés de Persona 3 et Persona 3 FES, interprétés par Yumi Kawamura, la chanteuse historique de la série.

Parmi les morceaux figurent des classiques comme "Mass Destruction", "Memories of You" ou encore "Brand New Days". Ces musiques pourront être définies comme fonds sonores pour les phases de donjons ou les combats via le menu de configuration du jeu.

C'est un petit clin d’œil nostalgique pour les joueurs ayant connu les aventures du SEES sur PlayStation 2, ou plus récemment sur consoles portables avec Persona 3 Portable.

Des performances encore à peaufiner sur Switch 2

Malgré des graphismes nets et une bonne lisibilité en mode portable, la version Switch 2 souffre encore de quelques ralentissements et problèmes de "frame pacing", notamment dans les zones plus chargées visuellement.
Le jeu vise une fluidité à 30 images par seconde, sans ambition de proposer un mode 60 FPS à ce stade. Toutefois, les équipes d’Atlus ont confirmé travailler sur des correctifs post-lancement, afin d’améliorer la stabilité globale et corriger ces fameux sauts de framerate.

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas un portage bâclé : Atlus indique que le processus d’adaptation à la Switch 2 s’est déroulé de façon « étonnamment fluide » (en tout cas plus fluide que l'animation des zones chargées, semble-t-il !). Reste à voir si les prochaines mises à jour tiendront leurs promesses : la communauté est exigeante et n’a pas hésité à pointer les soucis de la version démo, alors que le jeu sort demain, 23 octobre 2025.

Un remake qui divise, mais reste séduisant

Si certains estiment que cette nouvelle version arrive un peu tard sur la console de Nintendo (sans tous ses contenus) d’autres y voient une excellente occasion de (re)découvrir ce RPG culte dans un format hybride.

Mais à l’heure des jeux toujours plus techniques et d'un besoin pour les fans de comprendre où se place vraiment la Switch 2 dans le paysage technologique de 2025, difficile de ne pas s’interroger sur les choix d’optimisation dont l'équipe de développement semble pourtant se satisfaire. Espérons que les prochains correctifs promis soient à la hauteur des attentes.

Allez-vous vous lancer dans Persona 3 Reload à compter de demain ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Persona 3 Reload - Announcement Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Sources : Gematsu, Siliconera, NintendoLife
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil