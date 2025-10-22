Persona 3 Reload : une mise à jour Day One et des patchs d'amélioration promis sur Switch 2
Atlus promet d’optimiser les performances de Persona 3 Reload sur Switch 2 et annonce l’ajout de huit musiques cultes dans un DLC qui sera proposé gratuitement dès le 23 octobre.News
Une démo du jeu est disponible, en voici pour rappel la bande-annonce :
Un patch musical qui ravira les fans de la première heurePour fêter son arrivée sur Switch 2, Persona 3 Reload proposera dès le lancement une sélection de huit titres tirés de Persona 3 et Persona 3 FES, interprétés par Yumi Kawamura, la chanteuse historique de la série.
Parmi les morceaux figurent des classiques comme "Mass Destruction", "Memories of You" ou encore "Brand New Days". Ces musiques pourront être définies comme fonds sonores pour les phases de donjons ou les combats via le menu de configuration du jeu.
C'est un petit clin d’œil nostalgique pour les joueurs ayant connu les aventures du SEES sur PlayStation 2, ou plus récemment sur consoles portables avec Persona 3 Portable.
Des performances encore à peaufiner sur Switch 2Malgré des graphismes nets et une bonne lisibilité en mode portable, la version Switch 2 souffre encore de quelques ralentissements et problèmes de "frame pacing", notamment dans les zones plus chargées visuellement.
La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas un portage bâclé : Atlus indique que le processus d’adaptation à la Switch 2 s’est déroulé de façon « étonnamment fluide » (en tout cas plus fluide que l'animation des zones chargées, semble-t-il !). Reste à voir si les prochaines mises à jour tiendront leurs promesses : la communauté est exigeante et n’a pas hésité à pointer les soucis de la version démo, alors que le jeu sort demain, 23 octobre 2025.
Un remake qui divise, mais reste séduisantSi certains estiment que cette nouvelle version arrive un peu tard sur la console de Nintendo (sans tous ses contenus) d’autres y voient une excellente occasion de (re)découvrir ce RPG culte dans un format hybride.
Mais à l’heure des jeux toujours plus techniques et d'un besoin pour les fans de comprendre où se place vraiment la Switch 2 dans le paysage technologique de 2025, difficile de ne pas s’interroger sur les choix d’optimisation dont l'équipe de développement semble pourtant se satisfaire. Espérons que les prochains correctifs promis soient à la hauteur des attentes.
Allez-vous vous lancer dans Persona 3 Reload à compter de demain ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
