News Persona 3 Reload (Switch 2)

Persona 3 Reload : une mise à jour Day One et des patchs d'amélioration promis sur Switch 2

Atlus promet d’optimiser les performances de Persona 3 Reload sur Switch 2 et annonce l’ajout de huit musiques cultes dans un DLC qui sera proposé gratuitement dès le 23 octobre.