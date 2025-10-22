News Pikmin 4 (Switch)

Pikmin 4 : Nintendo annonce une mise à jour gratuite avec les Pikmin déco, un mode appareil photo et deux nouveaux niveaux de difficulté

Une mise à jour gratuite de Pikmin 4 arrivera en novembre 2025 avec des Pikmin déco, un appareil photo, et deux nouveaux modes de difficulté sur Nintendo Switch et Switch 2.