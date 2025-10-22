Pikmin 4 : Nintendo annonce une mise à jour gratuite avec les Pikmin déco, un mode appareil photo et deux nouveaux niveaux de difficulté
Une mise à jour gratuite de Pikmin 4 arrivera en novembre 2025 avec des Pikmin déco, un appareil photo, et deux nouveaux modes de difficulté sur Nintendo Switch et Switch 2.News
Voici la bande-annonce qui présente ces nouveautés :
Les Pikmin déco débarquent depuis Pikmin BloomOriginellement aperçus dans l’application mobile Pikmin Bloom utilisée quotidiennement par votre dévoué, les Pikmin déco arrivent pour la première fois dans un jeu principal de la série. Ces petits compagnons arborent des objets du quotidien comme un donut, un bonnet ou même un jouet à remontoir. Certains de ces Pikmin pourront être transférés dans votre troupe de Pikmin Bloom, tandis que d’autres seront exclusivement accessibles depuis Pikmin 4.
C'est un très joli clin d’œil à la version mobile Pikmin et cela souligne l'envie de Nintendo de renforcer les ponts entre ses différentes expériences de jeu, tout en offrant une jolie incitation à replonger dans l’univers de Pikmin Bloom, qui fête d’ailleurs ses quatre ans en accueillant les Pikmin glace, introduits justement dans Pikmin 4 !
Un appareil photo pour immortaliser vos expéditionsAutre nouveauté majeure : un mode photo intégré. Il vous permettra de capturer vos explorations sous le meilleur angle, en masquant certains éléments, en appliquant des filtres, des tampons ou des cadres pour personnaliser vos clichés. Une bonne excuse pour admirer votre troupe de Pikmin déco, ou capturer une scène cocasse en pleine mission de sauvetage. On sent qu'on va replonger dans l'aventure
Deux nouveaux niveaux de difficulté pour mieux s’adapterQue vous soyez du genre contemplatif ou amateur de challenge, cette mise à jour propose deux options inédites pour ajuster la difficulté : le mode Paisible, dans lequel les créatures ne deviennent hostiles que si vous les attaquez, et le mode Intense, pensé pour les joueurs en quête d’un défi plus compliqué. Ces réglages pourront être choisis en début de partie et modifiés à tout moment.
L'aventure s'enrichit donc un peu sur SwitchPour rappel, Pikmin 4 propose une campagne en solo avec Otchin, un fidèle toutou-sauveteur à deux pattes, mais aussi un mode coop sur la même console, ainsi que des duels Dandori qui peuvent se jouer à deux. La démo gratuite est toujours disponible et permet de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet.
Et si vous ne l’avez pas encore vue, la courte vidéo animée "Close to You" produite par Nintendo Pictures est également disponible sur les réseaux sociaux de Nintendo : c'est un petit concentré d’émotion pour prolonger la magie Pikmin, très populaire au Japon et sans doute un peu moins chez nous (mais on ne comprend pas du tout pourquoi :p).
Source : Communiqué de presse.
