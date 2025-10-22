Une “collaboration miracle” : les coulisses mouvementées de Metroid Prime selon Tanabe
Le producteur Kensuke Tanabe revient sur les coulisses mouvementées de Metroid Prime dans l'artbook officiel qui paraîtra ce 28 octobre. Eh bien parlons-en de cette relation parfois conflictuelle entre le géant japonais et le studio texan !News
Une collaboration pas toujours des plus simplesKensuke Tanabe explique que Metroid Prime n’était pas initialement prévu, mais qu’il est né de l’impulsion de Shigeru Miyamoto, qui a redirigé Retro Studios vers la licence après avoir vu leur prototype de jeu à la première personne. Le résultat ? Un projet monté dans l’urgence, qualifié de “miracle” par Tanabe lui-même.
Dès les premières semaines de développement, des frictions apparaissent entre les méthodes de Retro, typiques des studios occidentaux, et les standards de Nintendo. Comme le rappelle Tanabe :
Le jeu que nous faisions, c'était un jeu Nintendo. [...] J’ai travaillé sur des jeux Nintendo toute ma carrière, alors je leur ai demandé de me faire confiance.Ces divergences persistantes ont même poussé certaines réunions, comme celle sur le combat contre Meta Ridley, à s’éterniser jusque tard le soir, sans qu’un terrain d’entente ne soit trouvé immédiatement. Les lecteurs qui travaillent dans des studios de développement ne seront certainement pas surpris d'apprendre que certaines réunions pouvaient se terminer sans qu'une décision ne puisse être prise immédiatement, mais on peut comprendre que la méthode ait surpris l'un et l'autre protagoniste.
Des désaccords… mais aussi des compromisTout n’était pas conflit pour autant. Si Nintendo avait ses exigences (comme rendre incontournable l’animation de transformation en Morph Ball, selon la volonté de Miyamoto), Retro Studios a aussi su imposer ses idées. Le système de déplacement en Morph Ball avait initialement fait douter l’équipe japonaise. Finalement, l’approche de Retro a prévalu : le fun l’a emporté.
On apprend aussi que la trilogie Prime n’était pas planifiée. L’idée de faire une suite est née d’une cinématique secrète, accessible uniquement avec 100 % de complétion, dans laquelle Metroid Prime absorbe l’ADN de Samus. Une séquence que Tanabe compare aux scènes post-génériques du cinéma, et qui a déclenché un enthousiasme suffisant pour envisager une suite, puis la trilogie que l'on connait.
On a hâte de feuilleter ce livre riche en révélationsLe livre Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective s’annonce comme un complément passionnant à la redécouverte des trois volets, avec des illustrations exclusives, des témoignages des équipes et des anecdotes de développement. Il sera disponible en anglais dès le 28 octobre, et distribué en France notamment via Amazon.fr.
Sources : IGN via Nintendo Everything
