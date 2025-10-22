Rechercher sur Puissance Nintendo
Une “collaboration miracle” : les coulisses mouvementées de Metroid Prime selon Tanabe

Le producteur Kensuke Tanabe revient sur les coulisses mouvementées de Metroid Prime dans l'artbook officiel qui paraîtra ce 28 octobre. Eh bien parlons-en de cette relation parfois conflictuelle entre le géant japonais et le studio texan !

Dans Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective, à paraître le 28 octobre, le producteur Kensuke Tanabe revient longuement sur la collaboration entre Nintendo et Retro Studios au moment de la création de Metroid Prime, et sur les différences culturelles qui ont façonné, parfois difficilement, cette trilogie culte. Ces propos viennent enrichir la lecture de l’extrait de 35 pages déjà disponible et que l’on évoquait dans notre article hier.

Une collaboration pas toujours des plus simples

Kensuke Tanabe explique que Metroid Prime n’était pas initialement prévu, mais qu’il est né de l’impulsion de Shigeru Miyamoto, qui a redirigé Retro Studios vers la licence après avoir vu leur prototype de jeu à la première personne. Le résultat ? Un projet monté dans l’urgence, qualifié de “miracle” par Tanabe lui-même.

Dès les premières semaines de développement, des frictions apparaissent entre les méthodes de Retro, typiques des studios occidentaux, et les standards de Nintendo. Comme le rappelle Tanabe :
Le jeu que nous faisions, c'était un jeu Nintendo. [...] J’ai travaillé sur des jeux Nintendo toute ma carrière, alors je leur ai demandé de me faire confiance.
Ces divergences persistantes ont même poussé certaines réunions, comme celle sur le combat contre Meta Ridley, à s’éterniser jusque tard le soir, sans qu’un terrain d’entente ne soit trouvé immédiatement. Les lecteurs qui travaillent dans des studios de développement ne seront certainement pas surpris d'apprendre que certaines réunions pouvaient se terminer sans qu'une décision ne puisse être prise immédiatement, mais on peut comprendre que la méthode ait surpris l'un et l'autre protagoniste.

Des désaccords… mais aussi des compromis

Tout n’était pas conflit pour autant. Si Nintendo avait ses exigences (comme rendre incontournable l’animation de transformation en Morph Ball, selon la volonté de Miyamoto), Retro Studios a aussi su imposer ses idées. Le système de déplacement en Morph Ball avait initialement fait douter l’équipe japonaise. Finalement, l’approche de Retro a prévalu : le fun l’a emporté.

On apprend aussi que la trilogie Prime n’était pas planifiée. L’idée de faire une suite est née d’une cinématique secrète, accessible uniquement avec 100 % de complétion, dans laquelle Metroid Prime absorbe l’ADN de Samus. Une séquence que Tanabe compare aux scènes post-génériques du cinéma, et qui a déclenché un enthousiasme suffisant pour envisager une suite, puis la trilogie que l'on connait.

On a hâte de feuilleter ce livre riche en révélations

Le livre Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective s’annonce comme un complément passionnant à la redécouverte des trois volets, avec des illustrations exclusives, des témoignages des équipes et des anecdotes de développement. Il sera disponible en anglais dès le 28 octobre, et distribué en France notamment via Amazon.fr.
Comme on le disait déjà hier, ce retour couché sur le papier de la genèse de la trilogie Metroid Prime offre un bel avant-goût à quelques semaines de la sortie de Metroid Prime 4: Beyond, prévue pour le 4 décembre 2025.
Sources : IGN via Nintendo Everything
