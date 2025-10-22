Kirby Air Riders : Sakurai dévoile un nouveau circuit juste avant le Direct de demain !
À la veille du Kirby Air Riders Direct, Sakurai s'offre un nouveau tour de piste en vidéo et en mode difficile. Une belle mise en bouche avant la présentation complète du jeu.News
Looking for some #KirbyAirRiders content while you wait for the second Direct? Watch Mr. Sakurai play through Steamgust Forge in this course overview! The Steamgust Forge music is already available on Nintendo Music, but now you get to see everything. Take a look! pic.twitter.com/qimVEyvHC3— Kirby Air Riders (@KirbyAirRiders) October 22, 2025
Sakurai lance la course avant l’heureÀ moins de 24 heures du grand rendez-vous prévu pour ce jeudi à 15h, Sakurai dévoile donc un nouveau circuit steampunk, avec ses virages serrés, ses séquences aériennes et ses nombreux raccourcis.
Le célèbre créateur ne se contente pas de commenter : il démolit les CPU au niveau de difficulté maximum, le tout en expliquant les subtilités du tracé… comme à son habitude. Ca a presque l'air facile quand on le voit faire !
C’est la troisième fois que Sakurai publie ce type d’aperçu : après Waveflow Waters et Mount Amberfalls, ce nouveau circuit vient renforcer l’image d’un jeu hyper rapide, mais aussi exigeant que spectaculaire.
Un Direct 100% Kirby Air Ride très attenduLe Kirby Air Riders Direct 2, prévu pour 60 minutes de contenu, devrait lever le voile sur d’autres circuits, modes de jeu, et peut-être des surprises côté multijoueur ou encore du côté des amiibo. Difficile d’imaginer que Sakurai ait encore des cartouches mais on sait aussi qu'avec son enthousiasme communicatif, on devrait assister à une présentation aussi dense que spectaculaire !
Et vous, vous attendez quoi de cette présentation de 60 minutes demain ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous demain dès 15h pour suivre ce Nintendo Direct consacré à Kirby Air Riders, un mois avant sa sortie sur Nintendo Switch 2.
