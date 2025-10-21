Test de Roadwarden : l’aventure textuelle enfin sur Switch ?

Explorez un univers sombre

Une grande guilde a fait appel à vos services. Vous devez arpenter les chemins et lier ensemble les différents villages pour étendre le commerce de la guilde. A moins que vous ne préfériez mettre en avant votre objectif personnel ? Richesse, gloire, défense du monde… à vous de choisir ! Car Roadwarden est un jeu à choix où tout est possible. La destinée de ce monde ne dépend que de vous.Roadwarden est un jeu se déroulant dans un univers de dark fantasy. La menace est omniprésente, vous allez devoir tisser des relations entre vous et les personnages que vous allez rencontrer si vous voulez avancer dans cette aventure. La narration se base sur la découverte du monde : parachuté ici, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre et c’est l’un des meilleurs moyens pour découvrir un univers de façon immersive.Le premier inconvénient, c’est que le jeu ne dispose d’aucune traduction en français. Le jeu est en anglais et il faudra un niveau conséquent pour tout comprendre. En effet, le jeu n’est pas vraiment accessible au niveau de la langue. Pour le reste non plus, mais on en parle après.L’aventure textuelle fait partie de ces genres qu’il est souvent difficile de mettre en scène, surtout sur les consoles modernes. Le support PC est d’ailleurs souvent privilégié pour ce type de jeu, notamment rapport à la présence d’un clavier, plus facile que les interfaces des consoles. Roadwarden avait cette force dans sa version Steam, qui se perd malheureusement avec la version Switch.Le problème est bien présent en docké, moins en portable, avec la possibilité de jouer avec le tactile. Mais pour bien comprendre, il faut se pencher sur le gameplay. Roadwarden propose un écran scindé en deux (pas moitié moitié, mais plutôt deux tiers/un tiers) : d’un côté, l’interface textuelle où va se vivre votre aventure, de l’autre côté un environnement en pixel art très beau représentant la ville. Sur l’écran de texte, vous allez sélectionner les réponses et faire des choix, entamer le dialogue ou même gérer votre inventaire.La lisibilité sur l’écran de la Switch est catastrophique. Vous avez le choix : soit jouer avec la manette, en docké, et devoir chercher votre curseur toutes les 3 minutes tant celui-ci est trop petit et se fond dans le décor. Soit jouer au tactile en portable et vous munir d’une loupe pour lire les textes qui restent trop petits. Le choix est drastique, et votre expérience de jeu va en pâtir dans les deux cas. D’autant que malheureusement, aucune des deux Switchs ne suivent : l’affichage des images est lent, avec des lags à noter par moment entre deux changements d’écran. Les animations sont saccadées, le défilement du texte l’est tout autant. Ce qui est vraiment dommage pour un jeu qui tient l’essentiel de son gameplay sur son interface textuelle.A noter que ce genre de problème n’est pas présent sur la version Steam du jeu (ou du moins sur la démo disponible sur Steam que nous avons testé pour voir s’il s’agissait d’un parti-pris du jeu ou non).Si on dépasse les problèmes de portage évoqués juste avant, Roadwarden est un jeu vraiment prenant, captivant, avec une écriture très soignée. Bien sûr, il faudra un excellent niveau d’anglais pour en comprendre les subtilités. Mais passé cet écueil, le monde de Roadwarden est vraiment passionnant. On y retrouve les lieux communs de la dark fantasy, le côté gestion d’inventaire et de ressources, des choix qui peuvent parfois modifier profondément votre progression.La quantité de textes est impressionnante. Le temps de jeu dépendra de votre facilité à lire l’anglais, mais vous pouvez compter sur une certaine rejouabilité en fonction de votre envie d’explorer l’univers. On sent une certaine maturité dans l’écriture, dans la façon de mettre en scène les personnages ou même d’explorer différents aspects de la société que vous allez contribuer à faire grandir.