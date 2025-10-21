Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Roadwarden Disponible sur Switch depuis le 25/08/2025
Test de Roadwarden (Switch)

Test de Roadwarden : l’aventure textuelle enfin sur Switch ?

Arpenter les routes de cet univers sombre et fascinant dans un jeu d’aventure textuel. Avec Roadwarden, vous avez les clés de votre aventure entre vos mains.

Test
A l’origine sorti en 2022 sur Steam, Roadwarden poursuit sa route sur Nintendo Switch. Le jeu a été nommé dans plusieurs prix et festivals, comme le LudoNarraCon de 2023, la sélection du Edge Magazine, etc. Le jeu de Moral Anxiety Studio et édité par Assemble Entertainment propose une aventure narrative unique. Mais alors que vaut le portage sur Nintendo Switch ? On vous raconte.

Explorez un univers sombre

Une grande guilde a fait appel à vos services. Vous devez arpenter les chemins et lier ensemble les différents villages pour étendre le commerce de la guilde. A moins que vous ne préfériez mettre en avant votre objectif personnel ? Richesse, gloire, défense du monde… à vous de choisir ! Car Roadwarden est un jeu à choix où tout est possible. La destinée de ce monde ne dépend que de vous.
Roadwarden est un jeu se déroulant dans un univers de dark fantasy. La menace est omniprésente, vous allez devoir tisser des relations entre vous et les personnages que vous allez rencontrer si vous voulez avancer dans cette aventure. La narration se base sur la découverte du monde : parachuté ici, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre et c’est l’un des meilleurs moyens pour découvrir un univers de façon immersive.

Le premier inconvénient, c’est que le jeu ne dispose d’aucune traduction en français. Le jeu est en anglais et il faudra un niveau conséquent pour tout comprendre. En effet, le jeu n’est pas vraiment accessible au niveau de la langue. Pour le reste non plus, mais on en parle après.

Redonner ses lettres de noblesse à l’aventure textuelle

L’aventure textuelle fait partie de ces genres qu’il est souvent difficile de mettre en scène, surtout sur les consoles modernes. Le support PC est d’ailleurs souvent privilégié pour ce type de jeu, notamment rapport à la présence d’un clavier, plus facile que les interfaces des consoles. Roadwarden avait cette force dans sa version Steam, qui se perd malheureusement avec la version Switch.
Le problème est bien présent en docké, moins en portable, avec la possibilité de jouer avec le tactile. Mais pour bien comprendre, il faut se pencher sur le gameplay. Roadwarden propose un écran scindé en deux (pas moitié moitié, mais plutôt deux tiers/un tiers) : d’un côté, l’interface textuelle où va se vivre votre aventure, de l’autre côté un environnement en pixel art très beau représentant la ville. Sur l’écran de texte, vous allez sélectionner les réponses et faire des choix, entamer le dialogue ou même gérer votre inventaire.
La lisibilité sur l’écran de la Switch est catastrophique. Vous avez le choix : soit jouer avec la manette, en docké, et devoir chercher votre curseur toutes les 3 minutes tant celui-ci est trop petit et se fond dans le décor. Soit jouer au tactile en portable et vous munir d’une loupe pour lire les textes qui restent trop petits. Le choix est drastique, et votre expérience de jeu va en pâtir dans les deux cas. D’autant que malheureusement, aucune des deux Switchs ne suivent : l’affichage des images est lent, avec des lags à noter par moment entre deux changements d’écran. Les animations sont saccadées, le défilement du texte l’est tout autant. Ce qui est vraiment dommage pour un jeu qui tient l’essentiel de son gameplay sur son interface textuelle.

A noter que ce genre de problème n’est pas présent sur la version Steam du jeu (ou du moins sur la démo disponible sur Steam que nous avons testé pour voir s’il s’agissait d’un parti-pris du jeu ou non).

Liberté et aventure !

Si on dépasse les problèmes de portage évoqués juste avant, Roadwarden est un jeu vraiment prenant, captivant, avec une écriture très soignée. Bien sûr, il faudra un excellent niveau d’anglais pour en comprendre les subtilités. Mais passé cet écueil, le monde de Roadwarden est vraiment passionnant. On y retrouve les lieux communs de la dark fantasy, le côté gestion d’inventaire et de ressources, des choix qui peuvent parfois modifier profondément votre progression.
La quantité de textes est impressionnante. Le temps de jeu dépendra de votre facilité à lire l’anglais, mais vous pouvez compter sur une certaine rejouabilité en fonction de votre envie d’explorer l’univers. On sent une certaine maturité dans l’écriture, dans la façon de mettre en scène les personnages ou même d’explorer différents aspects de la société que vous allez contribuer à faire grandir.
12/20
Roadwarden est un très bon jeu si on parvient à dépasser les problèmes de portage et de lisibilité en fonction de comment vous jouez. Cependant, il n’est pas certain que la Switch soit le support privilégié pour ce jeu (alors que la Switch pouvait offrir un certain confort pour ce type de mise en scène). C’est dommage que le portage soit aussi catastrophique, tant l’aventure mérite à être connue.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
12 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Dommage que la lisibilité ne soit pas au rendez-vous.

Jouabilité
On pourrait se dire que la jouabilité d’une aventure textuelle était limitée. Et pourtant. Avec un curseur si petit qu’il est quasi invisible à l’écran, une lisibilité compliquée en mode portable et une interface assez peu adaptée, au final, à la Switch, le jeu souffre de nombreux écueils.
Durée de vie
Il faudra plus de temps si vous ne parvenez pas à bien lire l’anglais. Mais si l’on met ce point de côté, l’aventure se termine en une dizaine d’heures, avec une possibilité de rejouabilité en fonction de votre envie d’explorer les différents choix à votre disposition.
Graphismes
Le jeu est beau… mais qu’est-ce qu’il lag ! Sans compter que la lisibilité des textes en version portable est discutable notamment du fait d’une écriture trop petite. C’est dommage parce que les illustrations en pixel art sont vraiment très belles.
Son
L’atmosphère sonore est intéressante, avec principalement des sons d’ambiance qui permettent de poser l’univers.
Intérêt
Pour seulement 10,99 €, l’aventure est grande et particulièrement intéressante. Mais au regard des difficultés techniques et de la barrière importante de la langue, difficile de véritablement recommander le jeu. D’autant que les problématiques de lisibilité sont particulièrement problématiques vu le genre.

Votre avis sur Roadwarden

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Roadwarden (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil