Test de FC 26 sur Switch 2, enfin le retour du vrai football chez Nintendo ?
Longtemps laissé sur la touche, le public de Nintendo tient peut-être enfin un bon jeu de foot. Avec FC 26, EA Sports promet une expérience moderne, complète et pensée pour cette nouvelle génération. Faut-il y croire cette fois ?Test
Fini les versions allégées, FC 26 débarque avec l’ensemble des modes, toutes les licences officielles et une expérience pensée pour la nouvelle génération. Et si cette fois, les joueurs Switch tenaient enfin un vrai jeu de foot à la hauteur de leurs attentes ?
Un vrai tournant pour la sérieL’arrivée du moteur Frostbite sur Switch 2 change clairement la donne. Pour la première fois, les progrès techniques des dernières années s’invitent sur une console Nintendo. Le rendu visuel gagne en réalisme, avec des visages plus expressifs, une ambiance de stade plus vivante et des animations sensiblement plus fluides. Les modes Carrière et Ultimate Team retrouvent toute leur richesse, agrémentés d’événements réguliers, de défis inédits et d’un suivi en ligne qui prolonge naturellement l’expérience.
Les modes de jeux disponiblesLe mode Carrière reste un incontournable de FC 26 et se décline en deux expériences distinctes. En Carrière Manager, le joueur incarne un entraîneur capable de créer son profil et de gérer son club à tous les niveaux. Les défis en direct apportent un vrai vent de fraîcheur, avec des scénarios courts inspirés du réel (sauver une équipe de la relégation, remporter une coupe avec une jeune génération, gérer une crise d’effectif). Le nouveau marché des entraîneurs ajoute une dimension plus vivante, permettant de suivre la carrière des coachs rivaux ou de répondre à des offres d’autres clubs.
Ultimate Team reste le mode phare, avec son système de cartes et ses tournois compétitifs. Le retour des tournois à thème et l’ajout du mode Parcours encouragent à varier les compositions d’équipe. Malheureusement, sur Switch 2, le marché des transferts reste moins fourni et les échanges entre joueurs plus limités que sur les versions de salon, probablement la conséquence d’une communauté encore en croissance sur l’hybride de Nintendo.
Enfin, le mode Rush, héritier de Volta, propose une approche plus arcade, centrée sur des matchs à cinq accessibles et spectaculaires. Avec des règles allégées et un tempo plus court, il favorise la créativité et le plaisir immédiat, parfait pour des sessions rapides ou entre amis.
Quand le ballon obéit enfinLa prise en main sur Switch 2 surprend par sa précision. Les passes gagnent en vitesse, le jeu sans ballon s’affine, et les dribbles offrent plus de finesse pour varier les phases offensives. Les gardiens réagissent enfin de manière cohérente, avec des arrêts crédibles et des sorties mieux calibrées. Deux modes viennent encadrer l’expérience : Compétitif et Authentique, pensés respectivement pour les amateurs de rythme soutenu et les puristes de la simulation.
Un bel effort, mais la Switch garde ses limitesCôté technique, FC 26 fait un bond net par rapport aux anciennes versions, mais la Switch 2 reste bridée par son matériel. Le moteur Frostbite offre une mise à niveau visuelle appréciable : visages mieux modélisés, stades animés, éclairages plus crédibles. Pourtant, la fluidité plafonne à 30 FPS (images par seconde), sans possibilité d’option performance. Le résultat reste jouable et stable, mais ce plafond rappelle que la console ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie que ses rivales.
En ligne, les progrès sont visibles mais pas encore au niveau des autres plateformes. Le matchmaking demande parfois un peu de patience, surtout en dehors des heures de pointe.
Le marché des échanges sur Ultimate Team s’avère également plus calme. Il y a moins de cartes disponibles, prix plus volatils et une circulation plus limitée que chez les versions concurrentes.
Malgré ces freins, FC 26 tient la route. Peu de bugs à signaler, si ce n’est une scène assez drôle : à la reprise d’un match, les joueurs qui s’échauffaient avant le coup d’envoi sont restés sur le terrain, figés à côté des titulaires. Un joyeux chaos visuel avec quatre ou cinq silhouettes supplémentaires qui ne bougeaient plus.
