Annonce

[SESSIONPN] L'indémodable Mario Kart 8 Deluxe est de retour ce vendredi ! Depuis juin, on a beaucoup roulé sur Mario Kart World, mais ça n'est pas une raison pour enterrer tous les souvenirs vécus avec Mario Kart 8 Deluxe, pas vrai ? Alors rendez-vous vendredi pour retrouver à nouveau ce classique de la Switch ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

