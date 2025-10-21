[SESSIONPN] L'indémodable Mario Kart 8 Deluxe est de retour ce vendredi !
Depuis juin, on a beaucoup roulé sur Mario Kart World, mais ça n'est pas une raison pour enterrer tous les souvenirs vécus avec Mario Kart 8 Deluxe, pas vrai ? Alors rendez-vous vendredi pour retrouver à nouveau ce classique de la Switch !Annonce
Mario Kart 8 dans le rétro !Depuis la sortie de Mario Kart World, le nouvel opus de la franchise a la côte, mais il n’y a pas de quoi enterrer l’indémodable Mario Kart 8 Deluxe et sa longévité exceptionnelle pour autant ! Qu’à cela ne tienne, le rendez-vous est pris ce vendredi pour fouler à nouveau cet asphalte si familier…
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
Sur la plateforme, vous pourrez ensuite vous rendre sur le salon textuel #sessionpn et le salon vocal #salonvocal1 pour échanger avec nous tout en jouant.
