[SESSIONPN] L'indémodable Mario Kart 8 Deluxe est de retour ce vendredi !

Depuis juin, on a beaucoup roulé sur Mario Kart World, mais ça n'est pas une raison pour enterrer tous les souvenirs vécus avec Mario Kart 8 Deluxe, pas vrai ? Alors rendez-vous vendredi pour retrouver à nouveau ce classique de la Switch !

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

Mario Kart 8 dans le rétro !

Depuis la sortie de Mario Kart World, le nouvel opus de la franchise a la côte, mais il n’y a pas de quoi enterrer l’indémodable Mario Kart 8 Deluxe et sa longévité exceptionnelle pour autant ! Qu’à cela ne tienne, le rendez-vous est pris ce vendredi pour fouler à nouveau cet asphalte si familier…
Comme toujours, une alternance entre les modes Course et Bataille sera effectuée selon les envies des participants en cours de soirée.

Rejoignez-nous sur Discord

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !

Sur la plateforme, vous pourrez ensuite vous rendre sur le salon textuel #sessionpn et le salon vocal #salonvocal1 pour échanger avec nous tout en jouant.
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
