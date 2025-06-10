Annonce

[SESSIONPN] L'heure de la bagarre a sonné avec le retour du Super Smash Bros. Ultimate ce vendredi ! L'automne s'installe doucement, mais la SessionPN, elle, enchaine les rendez-vous ! Le prochain en date : ce vendredi, autour d'un indémodable de la gamme Switch depuis 7 ans : Super Smash Bros. Ultimate ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

