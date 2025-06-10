[SESSIONPN] L'heure de la bagarre a sonné avec le retour du Super Smash Bros. Ultimate ce vendredi !
L'automne s'installe doucement, mais la SessionPN, elle, enchaine les rendez-vous ! Le prochain en date : ce vendredi, autour d'un indémodable de la gamme Switch depuis 7 ans : Super Smash Bros. Ultimate !
Annonce
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
Le ring n’attend que vous !
L’heure de la bagarre a sonné ! Super Smash Bros. Ultimate est de retour au programme de la SessionPN, l’occasion idéale pour tester vos meilleurs combos ou essayer de vous souvenir des touches. Qu’importe votre niveau, même si vous n'avez toujours pas débloqué tous les combattants, vous êtes le/la bienvenu(e) sur le ring !
La SessionPN, c’est maintenant vendredi !
C’est une nouveauté cette année : la SessionPN n’aura plus lieu le samedi soir mais bien le vendredi. L’heure reste la même : 21H ; au même titre que la fréquence d’une session toutes les 2 semaines !
Rejoignez-nous sur Discord
Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord
pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
Sur la plateforme, une fois arrivé sur le serveur, différents rôles sont disponibles, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées !
