Annonce

[SESSIONPN] On vous donne rendez-vous sur Among Us ce vendredi ! Après Mario Kart, voici le grand retour d'Among Us au programme de la SessionPN. Un rendez-vous qui se veut naturellement immanquable alors soyez présent(e)s ce vendredi, dès 21H du Discord ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

