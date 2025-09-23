[SESSIONPN] On vous donne rendez-vous sur Among Us ce vendredi !

On a besoin de vous pour mener l’enquête !
Des imposteurs se cachent parmi les membres de la SessionPN, et on a besoin de VOUS pour le démasquer ! Cela pourrait être n’importe qui : membre du discord, comme des équipes de rédaction et de modération. N’importe qui, sauf moi, bien entendu, car je suis bien d’une fiabilité à toute épreuve :D
On en appelle donc à votre discrétion et à vos talents d’enquêteurs afin de nous aider à débusquer ce mystérieux imposteur dans Among Us ! Des accusations farfelues, des meurtres sous les caméras ou encore les mensonges de Canard
: tous les coups sont permis !
La SessionPN, c’est maintenant vendredi !
C’est une nouveauté cette année : la SessionPN n’aura plus lieu le samedi soir, mais bien le vendredi. L’heure reste la même : 21H ; au même titre que la fréquence d’une session toutes les 2 semaines !
Rejoignez-nous sur Discord
Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord
pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
Sur la plateforme, une fois arrivé sur le serveur, différents rôles sont disponibles, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées !
