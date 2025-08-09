Annonce

[SessionPN] La Session fait sa rentrée ce vendredi sur Mario Kart World La SessionPN est de retour après une longue pause estivale de 2 mois et Mario Kart World inaugure son passage au vendredi pour la rentrée ! Annonce SessionPN

La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !

