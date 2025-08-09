Annonce
[SessionPN] La Session fait sa rentrée ce vendredi sur Mario Kart World
La SessionPN est de retour après une longue pause estivale de 2 mois et Mario Kart World inaugure son passage au vendredi pour la rentrée !
La SessionPN vous donne l'occasion de rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch, et désormais aussi de la Switch 2 !
La grande nouveauté de la SessionPNLa semaine dernière, nous avions lancé un sondage sur Discord dans le but de définir quel jour vous correspondrait le mieux pour participer à la SessionPN entre le vendredi et le samedi. Et vous avez répondu à 67% pour l’option du vendredi !
On vous donne ainsi rendez-vous dès ce vendredi 12 septembre pour inaugurer ce changement, dès 21H sur Discord. Pour la suite, comme c’était le cas auparavant, la SessionPN conservera un rythme d’un événement toutes les 2 semaines. Sauf changement de dernière minute, la suivante se déroulera donc le 26 septembre, puis celle d’après le 10 octobre, etc…
Apprêtez-vous à dompter la piste ce vendrediPour le grand retour de la SessionPN après 2 mois de pause estivale, quel jeu serait mieux adapté que Mario Kart World pour tous se retrouver ? Nul autre choix ne nous semblait plus avisé que celui de la star du catalogue Nintendo Switch 2, mais rassurez-vous pour ceux qui ne la possèdent pas encore, on reviendra très vite sur les classiques de la famille Switch !
En attendant pour la Session de ce vendredi, nous alternerons entre les modes de jeux Grand Prix, Survie et Bataille selon les envies des participants.
Rejoignez-nous sur Discord !Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi ! Sur la plateforme, une fois entré sur le serveur, différents rôles sont disponibles, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir !
On profite aussi de cette annonce avec Zenit, Xavier et Gaminos pour vous remercier pour tous les moments partagés pendant les SessionPN au cours de ces dernières années et on espère vous retrouver nombreux, en vocal ou par message sur le canal #sessionpn afin de démarrer cette rentrée en beauté !
