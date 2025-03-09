[Twitch] Star Wars Outlaws débarque sur Switch 2 : rendez-vous en live ce mercredi soir à 21h15

Annonce
Boris vous donne rendez-vous ce mercredi 3 septembre à 21h15 sur Twitch pour découvrir la version Switch 2 de Star Wars Outlaws, qui sort demain sur la nouvelle console de Nintendo.Annonce
Après une sortie en août 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Star Wars Outlaws s’apprête enfin à faire son entrée dans l’écosystème Nintendo. Ubisoft lance cette semaine une version dédiée à la Nintendo Switch 2, disponible dès ce jeudi 4 septembre. Pour l’occasion, on vous donne rendez-vous ce soir à 21h15 sur notre chaîne Twitch pour un live comme toujours exceptionnel animé par Boris.
Ubisoft espère relancer l’intérêt autour du titre avec cette version Switch 2, et ce sera finalement le premier projet d'envergure à sortir sur Switch 2 — on avait connu Ubi plus présent au lancement d'une console Nintendo. Le jeu vous place dans la peau de Kay Vess, une hors-la-loi naviguant dans les marges d’un empire galactique autoritaire. Entre infiltration, phases de tir et exploration libre, Outlaws mise sur une approche open world jamais vue auparavant dans la saga Star Wars, mais gageons que Boris expliquera tout cela dans son stream à venir.
Vous pourrez voir si le jeu tient ses promesses sur la nouvelle console de Nintendo, notamment sur le plan technique et ergonomique, et poser toutes vos questions à chaud pendant la session.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, et déjà ouvrir votre onglet préféré pour voir notre chaîne Twitch qui n'attend plus que vous à 21h15 !
Une sortie Switch 2 plutôt attenduePrésenté pour la première fois lors d'un Nintendo Direct, Star Wars Outlaws arrive sur Switch 2 dans une version optimisée, bien que les premières impressions récoltées à la PAX West aux USA aient suscité des interrogations, notamment en raison de l’absence de capture vidéo autorisée lors des démos.
Un live Twitch pour découvrir la version Switch 2Ce mercredi, Boris prendra en effet les commandes pour vous faire découvrir cette version Switch 2 quelques heures avant sa sortie officielle. Au programme : on va scruter les performances du jeu, recueillir sesimpressions en direct, et échanger avec vous via le tchat de Twitch autour de cette adaptation très scrutée.
Comment suivre le live ?Rendez-vous ce mercredi 3 septembre à 21h15 sur notre chaîne Twitch pour suivre cette soirée spéciale Star Wars Outlaws. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification dès le début du live !
