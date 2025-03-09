Rechercher sur Puissance Nintendo
Annonce

[Twitch] Star Wars Outlaws débarque sur Switch 2 : rendez-vous en live ce mercredi soir à 21h15

Boris vous donne rendez-vous ce mercredi 3 septembre à 21h15 sur Twitch pour découvrir la version Switch 2 de Star Wars Outlaws, qui sort demain sur la nouvelle console de Nintendo.

Annonce
Après une sortie en août 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Star Wars Outlaws s’apprête enfin à faire son entrée dans l’écosystème Nintendo. Ubisoft lance cette semaine une version dédiée à la Nintendo Switch 2, disponible dès ce jeudi 4 septembre. Pour l’occasion, on vous donne rendez-vous ce soir à 21h15 sur notre chaîne Twitch pour un live comme toujours exceptionnel animé par Boris.
Chaîne Twitch Puissance Nintendo

Retrouvez la vidéo sur Twitch

Une sortie Switch 2 plutôt attendue

Présenté pour la première fois lors d'un Nintendo Direct, Star Wars Outlaws arrive sur Switch 2 dans une version optimisée, bien que les premières impressions récoltées à la PAX West aux USA aient suscité des interrogations, notamment en raison de l’absence de capture vidéo autorisée lors des démos.

Ubisoft espère relancer l’intérêt autour du titre avec cette version Switch 2, et ce sera finalement le premier projet d'envergure à sortir sur Switch 2 — on avait connu Ubi plus présent au lancement d'une console Nintendo. Le jeu vous place dans la peau de Kay Vess, une hors-la-loi naviguant dans les marges d’un empire galactique autoritaire. Entre infiltration, phases de tir et exploration libre, Outlaws mise sur une approche open world jamais vue auparavant dans la saga Star Wars, mais gageons que Boris expliquera tout cela dans son stream à venir.

Un live Twitch pour découvrir la version Switch 2

Ce mercredi, Boris prendra en effet les commandes pour vous faire découvrir cette version Switch 2 quelques heures avant sa sortie officielle. Au programme : on va scruter les performances du jeu, recueillir sesimpressions en direct, et échanger avec vous via le tchat de Twitch autour de cette adaptation très scrutée.

Vous pourrez voir si le jeu tient ses promesses sur la nouvelle console de Nintendo, notamment sur le plan technique et ergonomique, et poser toutes vos questions à chaud pendant la session.

Comment suivre le live ?

Rendez-vous ce mercredi 3 septembre à 21h15 sur notre chaîne Twitch pour suivre cette soirée spéciale Star Wars Outlaws. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification dès le début du live !

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord, et déjà ouvrir votre onglet préféré pour voir notre chaîne Twitch qui n'attend plus que vous à 21h15 !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Jeu vidéo
Star Wars OutlawsSwitch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil