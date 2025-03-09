Annonce
[SessionPN] Votez : à vous de choisir le jour de notre rendez-vous multijoueur
Pour cette rentrée 2025, la SessionPN revient, et on compte sur vous pour décider : plutôt vendredi ou samedi ?
Après une petite pause estivale, la SessionPN est de retour pour cette rentrée 2025. Comme toujours, le but est simple : se retrouver en ligne entre membres de la communauté PN pour jouer ensemble à nos jeux Nintendo préférés, dans une ambiance conviviale et détendue. Avec une nouveauté de choix cette année : la disponibilité de la Nintendo Switch 2 !
Mais en cette période de rentrée, on a pris une décision dingue : on vous donne les clés du planning !
Mais pour autant, la SessionPN est ouverte à tous les niveaux, dans un esprit bon enfant. L’idée, c’est de jouer ensemble, de se retrouver entre passionnés, et de passer un bon moment, tout simplement.
Le planning des jeux sera communiqué toutes les deux semaines en fonction de l’actualité et surtout, SURTOUT, des envies du moment. Et qui sait, peut-être quelques surprises thématiques viendront pimenter certaines soirées à l'occasion d'Halloween et ses nuits à suspense, ou du calendrier de Nintendo autour de ses franchises.
Alors, à vos clics : rendez-vous très bientôt en ligne pour le grand retour de la SessionPN et un grand merci à Taran, Zenit et Gaminos pour l'organisation, durant une nouvelle saison, des SessionPN !
Pour voter, rendez-vous sur notre serveur Discord.
SessionPN : vendredi ou samedi ? C’est à vous de voterPour s’assurer que le plus grand nombre d’entre vous puisse participer, nous avons lancé un sondage pour déterminer quel jour convient le mieux à notre rendez-vous multijoueur hebdomadaire.
#sessionpn. C’est maintenant que vous pouvez faire entendre votre voix… à vous ensuite de vous assurer que vous serez bien dispo pour les parties endiablées à venir.
Une rentrée sous le signe du fun collectifJusqu'à présent, les sessionPN se déroulaient uniquement sur Switch, on a donc largement pu prouver que Xavier ne perdait jamais dans un Mario Kart, que Zenit était un stratège hors-pair sur Splatoon 3, ou que Taran était un challenger craint de tous sur Super Smash Bros. Ultimate.
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté et participer au sondage. Sur Discord, une fois entré sur le serveur, différents rôles sont disponibles, dont @sessionPN pour ne pas manquer nos prochaines annonces.
