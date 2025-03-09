Rechercher sur Puissance Nintendo
Annonce

[SessionPN] Votez : à vous de choisir le jour de notre rendez-vous multijoueur

Pour cette rentrée 2025, la SessionPN revient, et on compte sur vous pour décider : plutôt vendredi ou samedi ?

Annonce
Après une petite pause estivale, la SessionPN est de retour pour cette rentrée 2025. Comme toujours, le but est simple : se retrouver en ligne entre membres de la communauté PN pour jouer ensemble à nos jeux Nintendo préférés, dans une ambiance conviviale et détendue. Avec une nouveauté de choix cette année : la disponibilité de la Nintendo Switch 2 !

Mais en cette période de rentrée, on a pris une décision dingue : on vous donne les clés du planning !

SessionPN : vendredi ou samedi ? C’est à vous de voter

Pour s’assurer que le plus grand nombre d’entre vous puisse participer, nous avons lancé un sondage pour déterminer quel jour convient le mieux à notre rendez-vous multijoueur hebdomadaire.
Le choix se porte entre deux soirs phares du week-end : le vendredi ou le samedi. Vous pouvez voter dès maintenant sur notre serveur Discord, dans le canal #sessionpn. C’est maintenant que vous pouvez faire entendre votre voix… à vous ensuite de vous assurer que vous serez bien dispo pour les parties endiablées à venir.

Une rentrée sous le signe du fun collectif

Jusqu'à présent, les sessionPN se déroulaient uniquement sur Switch, on a donc largement pu prouver que Xavier ne perdait jamais dans un Mario Kart, que Zenit était un stratège hors-pair sur Splatoon 3, ou que Taran était un challenger craint de tous sur Super Smash Bros. Ultimate.

Mais pour autant, la SessionPN est ouverte à tous les niveaux, dans un esprit bon enfant. L’idée, c’est de jouer ensemble, de se retrouver entre passionnés, et de passer un bon moment, tout simplement.

Le planning des jeux sera communiqué toutes les deux semaines en fonction de l’actualité et surtout, SURTOUT, des envies du moment. Et qui sait, peut-être quelques surprises thématiques viendront pimenter certaines soirées à l'occasion d'Halloween et ses nuits à suspense, ou du calendrier de Nintendo autour de ses franchises.

Rejoignez-nous sur Discord

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté et participer au sondage. Sur Discord, une fois entré sur le serveur, différents rôles sont disponibles, dont @sessionPN pour ne pas manquer nos prochaines annonces.

Alors, à vos clics : rendez-vous très bientôt en ligne pour le grand retour de la SessionPN et un grand merci à Taran, Zenit et Gaminos pour l'organisation, durant une nouvelle saison, des SessionPN !

Pour voter, rendez-vous sur notre serveur Discord.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Thème
SessionPN
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil