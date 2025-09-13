News

L’évènement Pokémon Méga-Évolution s’installe à Paris les 13 et 14 septembre ! Paris ou Illumis ? La confusion commence à être permise avec l’ouverture d’un évènement Pokémon au centre de Paris le temps d’un weekend. News

L'excitation est bientôt à son comble chez les fans de Pokémon qui attendent avec impatience la sortie, le 16 octobre prochain, du jeu Légendes Pokémon : Z-A sur la Switch et la Switch 2. Pour les faire patienter et pour célébrer aussi Paris qui sert de modèle à Illumis dans le jeu, un weekend spécial d'animations gratuites est organisé en plein cœur de la capitale ces 13 et 14 septembre : le festival Méga-Évolution.

Par Kirbyspower

Kirbyspower Publié le 13/09/2025

à 22h00 Posez vos mains sur le futur jeu Légendes Pokémon : Z-A Ce festival se tient au centre commercial Westfield des Halles au centre de Paris (dont nous vous avions déjà parlé il y a quelques jours à l'occasion de l'ouverture d'un



Galerie images



Des goodies et une chasse aux tampons sur Pokémon GO Ne manquez pas non plus de croiser quelques mascottes déambulant à l’office de tourisme mais aussi de récolter au passage quelques goodies exclusifs, comme un masque de Pikachu. Terminez votre visite de cet évènement en passant par l'accueil des magasins partenaires que sont la FNAC et Micromania des Halles pour recevoir quelques autocollants Méga-Évolution exclusifs pour l'événement (go Méga-Dracaufeu) !

Galerie images

Ce festival se tient au centre commercial Westfield des Halles au centre de Paris (dont nous vous avions déjà parlé il y a quelques jours à l'occasion de l'ouverture d'un corner dédié à Nintendo au sein du magasin la FNAC des Halles) et propose des animations, toute une épopée pour les fans du jeu Pokémon GO mais aussi de découvrir le futur jeu sur Switch dans une démo en avant-première.Les visiteurs sont accueillis au niveau -1 par un office de tourisme éphémère décoré au thème d'Illumis et peuvent accéder à une animation immersive dissimulée dans une grande boîte en forme de Pokéball. Une expérience sons et lumières les attend à l'intérieur, ainsi que d'autres dispositifs pour devenir incollable sur le fonctionnement de la Méga-Évolution.Au niveau -3 ce sont des bornes qui proposent aux futurs dresseurs de s'initier au combat dans Pokémon Légendes : Z-A avec de courtes sessions d'une vingtaine de minutes où la Méga-Évolution est mise à l'honneur afin de remporter la victoire. L'occasion au passage de profiter des graphismes du jeu et de sa dimension très action dont on a hâte de découvrir toute l'étendue à sa sortie.Ne manquez pas non plus de croiser quelques mascottes déambulant à l’office de tourisme mais aussi de récolter au passage quelques goodies exclusifs, comme un masque de Pikachu. Terminez votre visite de cet évènement en passant par l'accueil des magasins partenaires que sont la FNAC et Micromania des Halles pour recevoir quelques autocollants Méga-Évolution exclusifs pour l'événement (go Méga-Dracaufeu) !Enfin, et surtout, les amateurs de Pokémon GO devront chausser les baskets pour arpenter le Jardin des Tuileries et ses alentours, à proximité du Louvre, afin de recueillir les sept tampons virtuels dissimulés, compléter une fiche et ensuite tenter de gagner à un jeu concours en postant leur périple sur les réseaux sociaux.Tous les détails sont à retrouver sur la page dédiée à l'évènement pour profiter au maximum de chacune des animations !

L'événement Méga-Évolution se tient encore ce dimanche 14 septembre à Paris, de 9h à 19h, alors n'hésitez pas à en profiter et dites-nous en commentaires vos impressions sur le prochain Pokémon Légendes : Z-A si vous avez l'occasion de le tester.