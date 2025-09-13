Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Little Kitty, Big City Disponible sur Switch
News Little Kitty, Big City (Switch)

DLC de Little kitty big city : la cité s'agrandit !

Le petit chat est de retour ! La grande ville s’offre de nouveau à lui avec un nouveau quartier, de nouvelles quêtes et de nouveaux personnages !

News
Le jeu Little Kitty Big City se dote d’un DLC gratuit, intitulé Picture Purrfect Update, qui rajoute de nombreuses heures de jeu. Au programme, vous pourrez aussi bien explorer une nouvelle partie de la ville que de customiser votre chat. On vous raconte tout !
Vous pouvez lire le test Switch de Little Kitty Big City que complète cet article dédié au DLC gratuit maintenant disponible.

Un DLC conséquent

Le DLC est purrfect (non, malheureusement, le jeu de mot n’est pas de nous), et vous n’aurez pas besoin de le chercher pendant 2h. Dès le lancement de votre jeu, dès que vous passez près d’une bouche d’égoût, votre tanuki préféré vient vous alpaguer. Il a une nouvelle invention à vous faire tester !
A vous d’en être le cobaye, donc. Et pour cela, vous allez découvrir un tout nouveau quartier. Mais avant de commencer votre nouvelle exploration, il est temps de voir les quelques nouveautés cosmétiques ! Et il y en a ! Outre des autocollants que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de votre progression pour agrémenter le mode photo, la plus grosse mise à jour cosmétique concerne votre petit chat.
Vous pouvez tout faire : changer la couleur de votre animal, ajouter un motif, en ajouter même deux, pour faire des superpositions de couleurs et de motifs. A partir de là, vous pouvez tenter de reproduire dans votre jeu votre compagnon poilu préféré, c’est totalement possible. Et vous pouvez aussi enregistrer plusieurs chats, changer de skins en fonction de vos envies sans forcément avoir à tout refaire. Les possibilités sont nombreuses et infinies !

Explorer la ville

Un nouveau quartier s’ouvre à vous, avec de nouveaux personnages et de nouveaux oiseaux à attraper. Robots, cette fois les oiseaux. Et avec ces nouveautés, vous trouverez autant de quêtes que dans la première partie. Avec ce DLC, on a l’impression que les développeurs nous offrent tout un nouveau pan de l’univers. Vous pouvez gratter le sol et déterrer des qui-brillent et autres objets. Explorez de nouveaux lieux, faire tomber encore plus de pots de fleurs et d’autres objets.
La carte est de nouveau à découvrir. Et le DLC est parfaitement accessible, même si cela fait longtemps que vous n’avez pas joué au jeu. C’est d’ailleurs sa force : vous faire vivre une toute nouvelle aventure, où vous avez l’impression de découvrir le monde pour la première fois.
Par bien des aspects, ce DLC gratuit propose de très nombreuses heures de jeu. Et son accessibilité, sans surcoût, en fait une excellente découverte : pour le même prix, Little Kitty Big City double quasiment son temps de jeu, ce qui est énorme.
Vous aussi, découvrez ces nouveautés dans Little Kitty Big City. Customisez votre chat et explorez la ville. Vraiment, le jeu grandit de mois en mois pour offrir une expérience de jeu optimisée et agrandie.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil