DLC de Little kitty big city : la cité s'agrandit ! Le petit chat est de retour ! La grande ville s’offre de nouveau à lui avec un nouveau quartier, de nouvelles quêtes et de nouveaux personnages !

Le jeu Little Kitty Big City se dote d’un DLC gratuit, intitulé Picture Purrfect Update, qui rajoute de nombreuses heures de jeu. Au programme, vous pourrez aussi bien explorer une nouvelle partie de la ville que de customiser votre chat. On vous raconte tout !



Par Atar

Atar Publié le 13/09/2025

à 10h39 Un DLC conséquent





Par bien des aspects, ce DLC gratuit propose de très nombreuses heures de jeu. Et son accessibilité, sans surcoût, en fait une excellente découverte : pour le même prix, Little Kitty Big City double quasiment son temps de jeu, ce qui est énorme. Vous pouvez lire le test Switch de Little Kitty Big City que complète cet article dédié au DLC gratuit maintenant disponible.Le DLC est purrfect (non, malheureusement, le jeu de mot n’est pas de nous), et vous n’aurez pas besoin de le chercher pendant 2h. Dès le lancement de votre jeu, dès que vous passez près d’une bouche d’égoût, votre tanuki préféré vient vous alpaguer. Il a une nouvelle invention à vous faire tester !A vous d’en être le cobaye, donc. Et pour cela, vous allez découvrir un tout nouveau quartier. Mais avant de commencer votre nouvelle exploration, il est temps de voir les quelques nouveautés cosmétiques ! Et il y en a ! Outre des autocollants que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de votre progression pour agrémenter le mode photo, la plus grosse mise à jour cosmétique concerne votre petit chat.Vous pouvez tout faire : changer la couleur de votre animal, ajouter un motif, en ajouter même deux, pour faire des superpositions de couleurs et de motifs. A partir de là, vous pouvez tenter de reproduire dans votre jeu votre compagnon poilu préféré, c’est totalement possible. Et vous pouvez aussi enregistrer plusieurs chats, changer de skins en fonction de vos envies sans forcément avoir à tout refaire. Les possibilités sont nombreuses et infinies !Un nouveau quartier s’ouvre à vous, avec de nouveaux personnages et de nouveaux oiseaux à attraper. Robots, cette fois les oiseaux. Et avec ces nouveautés, vous trouverez autant de quêtes que dans la première partie. Avec ce DLC, on a l’impression que les développeurs nous offrent tout un nouveau pan de l’univers. Vous pouvez gratter le sol et déterrer des qui-brillent et autres objets. Explorez de nouveaux lieux, faire tomber encore plus de pots de fleurs et d’autres objets.La carte est de nouveau à découvrir. Et le DLC est parfaitement accessible, même si cela fait longtemps que vous n’avez pas joué au jeu. C’est d’ailleurs sa force : vous faire vivre une toute nouvelle aventure, où vous avez l’impression de découvrir le monde pour la première fois.

Vous aussi, découvrez ces nouveautés dans Little Kitty Big City. Customisez votre chat et explorez la ville. Vraiment, le jeu grandit de mois en mois pour offrir une expérience de jeu optimisée et agrandie.

