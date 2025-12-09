[ND] Pokémon Pokopia se dévoile pour 2026

Quand Pokémon rencontre Animal Crossing et Minecraft

Du Poké-craft

Prenez soin de votre environnement, de vos pokémons, de vous, petit Métamorph. Car il faudra encore patienter pour pouvoir explorer le monde de Pokopia : le jeu ne sera disponible que courant 2026 !

Si on devait résumer ce trailer, on pourrait le faire ainsi. Dans Pokémon Pokopia, vous allez incarner un Métamorph qui s’est transformé en humain. Au fur et à mesure de son exploration des environs, il va faire la rencontre de différents pokémons. Et grâce à ses supers capacités de Métamorph, il va pouvoir les utiliser pour terraformer son environnement.Dans un monde tout en pixel, rappelant Minecraft par certains aspects graphiques, Pokémon Pokopia nous permet de faire ce que l’on veut. Et plus votre environnement sera aménagé, plus vous allez pouvoir rencontrer des nouveaux pokémons !Ramassez du bois, des cailloux, et construisez des tables, des chaises, des lits pour vous installez, vous et vos nouveaux amis pokémons ! Vous pourrez aussi créer des abris pour vos pokémons, et vous en occuper comme il se doit !