Pokémon Pokopia Disponible sur Switch 2
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

[ND] Pokémon Pokopia se dévoile pour 2026

Un nouveau spin-off pour Pokémon ? Voici qu’est annoncé Pokopia, une aventure où vous allez pouvoir plier le monde à votre volonté… en incarnant un Métamorph.

News
Le dernier Nintendo Direct du 12 septembre nous a gratifié de nombreuses news sur l’univers Pokémon. Légends ZA, le DLC YX, etc… Mais ce n’est pas tout ! Sorti de nulle part, Pokémon Pokopia se dévoile avec une bande annonce aussi étonnante qu’intriguante !

Quand Pokémon rencontre Animal Crossing et Minecraft

Si on devait résumer ce trailer, on pourrait le faire ainsi. Dans Pokémon Pokopia, vous allez incarner un Métamorph qui s’est transformé en humain. Au fur et à mesure de son exploration des environs, il va faire la rencontre de différents pokémons. Et grâce à ses supers capacités de Métamorph, il va pouvoir les utiliser pour terraformer son environnement.
Dans un monde tout en pixel, rappelant Minecraft par certains aspects graphiques, Pokémon Pokopia nous permet de faire ce que l’on veut. Et plus votre environnement sera aménagé, plus vous allez pouvoir rencontrer des nouveaux pokémons !

Du Poké-craft


Ramassez du bois, des cailloux, et construisez des tables, des chaises, des lits pour vous installez, vous et vos nouveaux amis pokémons ! Vous pourrez aussi créer des abris pour vos pokémons, et vous en occuper comme il se doit !
Prenez soin de votre environnement, de vos pokémons, de vous, petit Métamorph. Car il faudra encore patienter pour pouvoir explorer le monde de Pokopia : le jeu ne sera disponible que courant 2026 !
Pokémon Pokopia arrive en 2026 (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
On termine avec quelques captures d'écran officielles :
Galerie images

PNCAST - Merci la Switch !
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Dernières infos Nintendo
