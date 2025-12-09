[ND] Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE annoncé sur Switch 2 pour début 2026
Lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Tecmo-Koei et Team Ninja ont surpris les amateurs de frissons en dévoilant Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE. Le titre sortira début 2026, entre autres, sur Nintendo Switch 2.News
Besoin de vous rafraichir la mémoire sur l'histoire de ce jeu sorti en 2003, Tecmo-Koei a pensé à tout avec ce trailer :
Un remake moderniséAu-delà du lifting graphique et sonore, Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE repense ses contrôles pour offrir une expérience plus fluide. L’ambiance reste fidèle à l’original, avec une tension psychologique renforcée par une mise en scène modernisée et un doublage japonais accompagné de sous-titres multilingues, dont le français.
