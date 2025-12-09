News FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE (Switch 2)

[ND] Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE annoncé sur Switch 2 pour début 2026

Lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Tecmo-Koei et Team Ninja ont surpris les amateurs de frissons en dévoilant Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE. Le titre sortira début 2026, entre autres, sur Nintendo Switch 2.