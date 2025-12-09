Rechercher sur Puissance Nintendo
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE A paraître sur Switch 2
News FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE (Switch 2)

[ND] Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE annoncé sur Switch 2 pour début 2026

Lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Tecmo-Koei et Team Ninja ont surpris les amateurs de frissons en dévoilant Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE. Le titre sortira début 2026, entre autres, sur Nintendo Switch 2.

News
Ce remake remet en lumière l’un des épisodes les plus appréciés de la série horrifique japonaise. L’histoire suit Mio et Mayu Amakura, deux sœurs jumelles attirées dans le mystérieux village de Mikanami, un lieu effacé des cartes où la nuit semble éternelle. Séparée de sa sœur, Mio devra explorer des bâtiments abandonnés, affronter des esprits vengeurs et lever le voile sur un rituel interdit.

Besoin de vous rafraichir la mémoire sur l'histoire de ce jeu sorti en 2003, Tecmo-Koei a pensé à tout avec ce trailer :
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - Trailer d'annonce
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Comme dans l’original de 2003, l’Appareil Noir, plus connu sous le nom de Camera Obscura, reste l’arme principale. Il permet de capturer les fantômes en pleine attaque et de sceller leur énergie. Ce remake propose une refonte complète des mécaniques de combat et d’exploration, avec une approche modernisée qui devrait séduire les vétérans comme les nouveaux venus.

Un remake modernisé

Au-delà du lifting graphique et sonore, Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE repense ses contrôles pour offrir une expérience plus fluide. L’ambiance reste fidèle à l’original, avec une tension psychologique renforcée par une mise en scène modernisée et un doublage japonais accompagné de sous-titres multilingues, dont le français.
Galerie images

Prévu sur Nintendo Switch 2 mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, le jeu marquera le retour d’une licence qui avait contribué à définir l’horreur japonaise sur consoles. Un classique revisité, prêt à hanter une nouvelle génération de joueurs.

Et vous, oserez-vous replonger dans l’effroi du village de Mikanami ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Mots-clés en relation
Société
Koei-Tecmo
Console
Nintendo Switch 2
