Dangaronpa 2x2 Disponible sur Switch 2
News Dangaronpa 2x2 (Switch 2)

[ND] Dangaronpa 2x2 : deux fois plus de visual novel

Monokuma revient ! Et avec cet ours terrible en noir et blanc, revient aussi Dangaronpa 2, dans une version 2x2 avec plus de contenu. Prévu en 2026, l’annonce va relancer tous les class trial !

News
Bienvenue sur Jabberwock Island ! L’île de tous les mystères. Enfermé sur l’île, nos étudiants vont faire une macabre découverte : la rencontre de Monokuma et avec lui l’existence des class trial, issus funeste des jeux de morts se déroulant sur l’île. En 2026, il est temps de tout recommencer. Mais depuis le début, vraiment ?

Welcome to Jabberwock Island

Dangaronpa fait partie des visual novels les plus intenses existant. Largement considéré comme une référence en la matière, avec des rebondissements scénaristiques en pagaille et des twists à foison.
Galerie images

Cependant, cette version “2x2” s’annonce beaucoup plus complète que celle déjà existante. Et pour cause ! Le studio a confirmé le “double jeu” que propose cette nouvelle version. D’abord le jeu proposera le scénario originale de Dangaronpa 2: Goodbye Despair, avec une refonte graphique pour lui redonner un coup de jeune. Mais ce n’est pas tout !

Une deuxième aventure ?!

Un second scénario sera présent dans cette nouvelle version, une sorte de scénario alternatif qui offrira, selon les développeurs, un temps de jeu quasiment équivalent à l’aventure de base. De quoi doubler le temps de jeu et l’intérêt pour ce titre ! D’autant que ce nouveau scénario semble offrir de nouveaux rebondissements, coupables et victimes, et rebondissements de taille.
Danganronpa 2x2 - Nintendo Direct 9.12.2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube
A la direction de ce nouveau scénario, on retrouve une grande partie de l’équipe originelle de Dangaronpa. Un gage de qualité et de continuité pour la série d’anthologie de Spike Chunsoft !
