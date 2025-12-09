[ND] Dangaronpa 2x2 : deux fois plus de visual novel

Welcome to Jabberwock Island

Galerie images









Une deuxième aventure ?!

Danganronpa 2x2 - Nintendo Direct 9.12.2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dangaronpa fait partie des visual novels les plus intenses existant. Largement considéré comme une référence en la matière, avec des rebondissements scénaristiques en pagaille et des twists à foison.Cependant, cette version “2x2” s’annonce beaucoup plus complète que celle déjà existante. Et pour cause ! Le studio a confirmé le “double jeu” que propose cette nouvelle version. D’abord le jeu proposera le scénario originale de Dangaronpa 2: Goodbye Despair, avec une refonte graphique pour lui redonner un coup de jeune. Mais ce n’est pas tout !Un second scénario sera présent dans cette nouvelle version, une sorte de scénario alternatif qui offrira, selon les développeurs, un temps de jeu quasiment équivalent à l’aventure de base. De quoi doubler le temps de jeu et l’intérêt pour ce titre ! D’autant que ce nouveau scénario semble offrir de nouveaux rebondissements, coupables et victimes, et rebondissements de taille.A la direction de ce nouveau scénario, on retrouve une grande partie de l’équipe originelle de Dangaronpa. Un gage de qualité et de continuité pour la série d’anthologie de Spike Chunsoft !