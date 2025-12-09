[ND] Dangaronpa 2x2 : deux fois plus de visual novel

Bienvenue sur Jabberwock Island ! L’île de tous les mystères. Enfermé sur l’île, nos étudiants vont faire une macabre découverte : la rencontre de Monokuma et avec lui l’existence des class trial, issus funeste des jeux de morts se déroulant sur l’île. En 2026, il est temps de tout recommencer. Mais depuis le début, vraiment ?
Welcome to Jabberwock Island
Dangaronpa fait partie des visual novels les plus intenses existant. Largement considéré comme une référence en la matière, avec des rebondissements scénaristiques en pagaille et des twists à foison.
Galerie images
Cependant, cette version “2x2” s’annonce beaucoup plus complète que celle déjà existante. Et pour cause ! Le studio a confirmé le “double jeu” que propose cette nouvelle version. D’abord le jeu proposera le scénario originale de Dangaronpa 2: Goodbye Despair, avec une refonte graphique pour lui redonner un coup de jeune. Mais ce n’est pas tout !
Une deuxième aventure ?!
Un second scénario sera présent dans cette nouvelle version, une sorte de scénario alternatif qui offrira, selon les développeurs, un temps de jeu quasiment équivalent à l’aventure de base. De quoi doubler le temps de jeu et l’intérêt pour ce titre ! D’autant que ce nouveau scénario semble offrir de nouveaux rebondissements, coupables et victimes, et rebondissements de taille.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.