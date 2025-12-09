News Kirby Air Riders (Switch 2)

[ND] Kirby Air Riders : deux amiibo annoncés et un nouveau Direct en approche

Nintendo a partagé deux petites informations autour de Kirby Air Riders, attendu le 20 novembre 2025 sur Switch 2. Deux amiibo accompagneront le lancement, et un second Direct entièrement consacré au jeu est déjà prévu.