[ND] Kirby Air Riders : deux amiibo annoncés et un nouveau Direct en approche
Nintendo a partagé deux petites informations autour de Kirby Air Riders, attendu le 20 novembre 2025 sur Switch 2. Deux amiibo accompagneront le lancement, et un second Direct entièrement consacré au jeu est déjà prévu.News
Deux figurines pour booster vos ridersLe 20 novembre, deux amiibo seront disponibles séparément : « Kirby et Étoile Warp » ainsi que « Bandana Waddle Dee et Étoile ailée ». Une fois scannés, ils permettent d’invoquer des riders spéciaux appelés FIG. Ces derniers peuvent être entraînés, améliorés et même changer de bolide, une mécanique qui prolonge le gameplay en ajoutant une dimension de collection et de progression.
Un deuxième Direct en préparationEt puisque l'on parle du loup... Nintendo a également confirmé qu’un second Direct consacré à Kirby Air Riders est en préparation. Présenté par Masahiro Sakurai, le Director du jeu, il devrait détailler davantage les modes de jeu, les mécaniques multijoueur et peut-être révéler encore d’autres surprises.
Avec ses amiibo dédiés et ses annonces à répétition, Nintendo montre qu’il mise beaucoup sur ce nouvel épisode, ce qui est loin d'être insensé quand on connait la popularité de la petite boule rose de HAL Laboratory.
