Kirby Air Riders A paraître sur Switch 2 le 20/11/2025
News Kirby Air Riders (Switch 2)

[ND] Kirby Air Riders : deux amiibo annoncés et un nouveau Direct en approche

Nintendo a partagé deux petites informations autour de Kirby Air Riders, attendu le 20 novembre 2025 sur Switch 2. Deux amiibo accompagneront le lancement, et un second Direct entièrement consacré au jeu est déjà prévu.

News

Deux figurines pour booster vos riders

Le 20 novembre, deux amiibo seront disponibles séparément : « Kirby et Étoile Warp » ainsi que « Bandana Waddle Dee et Étoile ailée ». Une fois scannés, ils permettent d’invoquer des riders spéciaux appelés FIG. Ces derniers peuvent être entraînés, améliorés et même changer de bolide, une mécanique qui prolonge le gameplay en ajoutant une dimension de collection et de progression.
Ces amiibo ne sont pas de simples figurines décoratives : ils s’intègrent réellement à l’expérience de Kirby Air Riders. Les joueurs pourront ainsi profiter d’avantages supplémentaires et enrichir leurs courses grâce à ces compagnons à entraîner. Cette approche rappelle certains usages des amiibo dans Smash Bros, on voit qui a été en charge des deux projets !
Galerie images

Un deuxième Direct en préparation

Et puisque l'on parle du loup... Nintendo a également confirmé qu’un second Direct consacré à Kirby Air Riders est en préparation. Présenté par Masahiro Sakurai, le Director du jeu, il devrait détailler davantage les modes de jeu, les mécaniques multijoueur et peut-être révéler encore d’autres surprises.

Avec ses amiibo dédiés et ses annonces à répétition, Nintendo montre qu’il mise beaucoup sur ce nouvel épisode, ce qui est loin d'être insensé quand on connait la popularité de la petite boule rose de HAL Laboratory.

Kirby Air Riders sortira le 20 novembre 2025 sur Switch 2, et nul doute que le Direct à venir saura attiser encore plus l’impatience des joueurs. Et vous, allez-vous craquer pour ces nouveaux amiibo Kirby ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
