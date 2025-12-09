Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
PowerWash Simulator 2 Disponible sur Switch 2
News PowerWash Simulator 2 (Switch 2)

[ND] PowerWash Simulator 2 va venir nettoyer les consoles !

Après un premier opus largement salué par la critique, PowerWash Simulator revient avec un second opus ! Disponible sur Switch 2 dès sa sortie, le jeu dévoile quelques nouveautés.

News
Après un premier jeu, des DLC gratuits et payants permettant de nettoyer aussi bien l’univers de Final Fantasy que les maisons de Bob l’Eponge, PowerWash Simulator avait commencé à dévoiler ses nouveautés sur les réseaux sociaux. Cette fois, c’est grâce à un trailer qu’on en sait plus !

Tout nettoyer !

Cette fois, vous ne serez pas seuls pour nettoyer les environnements du jeu ! En coop jusqu’à quatre, en écran splité à deux, le jeu propose de nombreuses features qui vont développer encore plus l’univers !
Car non, PowerWash Simulator n’est pas juste un jeu de karcher. C’est aussi un jeu d’aventure, et cette fois, vous allez avoir accès à une carte du monde, à votre base dans laquelle vous allez nettoyer et placer vos objets… et à de nouveaux outils pour nettoyer toujours plus en profondeur !

Cet automne !

Si l’attente vous paraît insoutenable pour découvrir le jeu sur la console de Nintendo, sachez qu’il faudra encore patienter jusqu’à cet automne. On n’en sait pas encore plus, mais on devrait avoir une date bientôt.
De nouveaux mystères vous attendent donc bientôt sur Switch 2, avec PowerWash Simulator 2 !
PowerWash Simulator 2 - Announcement Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil