[ND] PowerWash Simulator 2 va venir nettoyer les consoles !
Après un premier opus largement salué par la critique, PowerWash Simulator revient avec un second opus ! Disponible sur Switch 2 dès sa sortie, le jeu dévoile quelques nouveautés.
