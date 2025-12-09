[ND] PowerWash Simulator 2 va venir nettoyer les consoles !

Tout nettoyer !

Cet automne !

De nouveaux mystères vous attendent donc bientôt sur Switch 2, avec PowerWash Simulator 2 !

PowerWash Simulator 2 - Announcement Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette fois, vous ne serez pas seuls pour nettoyer les environnements du jeu ! En coop jusqu’à quatre, en écran splité à deux, le jeu propose de nombreuses features qui vont développer encore plus l’univers !Car non, PowerWash Simulator n’est pas juste un jeu de karcher. C’est aussi un jeu d’aventure, et cette fois, vous allez avoir accès à une carte du monde, à votre base dans laquelle vous allez nettoyer et placer vos objets… et à de nouveaux outils pour nettoyer toujours plus en profondeur !Si l’attente vous paraît insoutenable pour découvrir le jeu sur la console de Nintendo, sachez qu’il faudra encore patienter jusqu’à cet automne. On n’en sait pas encore plus, mais on devrait avoir une date bientôt.