Tomodachi Life : Une vie de rêve Disponible sur Switch
News Tomodachi Life : Une vie de rêve (Switch)

[ND] Tomodachi Life : Une vie de rêve annoncé pour le printemps 2026 sur Switch

Nintendo a confirmé le retour de sa licence décalée Tomodachi Life. Un tout nouvel épisode, intitulé Tomodachi Life : Une vie de rêve, sortira au printemps

News
Vous avez manqué la bande-annonce diffusée lors du Nintendo Direct du 12 septembre, voici votre séance de rattrapage :
Tomodachi Life : Une vie de rêve - Sortie au printemps 2026 ! (Nintendo Switch)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une île pleine de Mii

Comme dans le précédent opus, l’action se déroule sur une petite île isolée où vivent des Mii que l’on crée de toutes pièces. Le joueur en est l’administrateur et doit définir l’apparence, la personnalité et la voix de chaque habitant. Que vous décidiez d’importer vos proches ou de peupler l’île avec des célébrités improbables, le jeu promet une nouvelle fois des situations aussi absurdes qu’attendrissantes.

Contrairement à Animal Crossing, les dialogues des personnages ne se limitent pas à un charabia charmant : certains Mii prononcent de vraies phrases, renforçant le sentiment d’interactions sociales. Les habitants peuvent se lier d’amitié, partager des moments du quotidien ou venir vous confier leurs tracas, à vous de les aider à trouver des solutions.

L’expérience repose sur un équilibre entre observation et intervention. Les joueurs peuvent laisser évoluer leurs Mii librement, ou bien influencer leur vie en proposant des activités, en réglant des conflits ou en favorisant des rencontres. Chaque île promet ainsi d’être unique, façonnée par l’imagination et les choix de son créateur.
Galerie images

Avec Tomodachi Life : Une vie de rêve, Nintendo remet au goût du jour une formule qui avait séduit par son humour et son imprévisibilité. La sortie est prévue pour le printemps 2026 sur Nintendo Switch, et nul doute que les joueurs seront curieux de voir ce que leurs Mii inventeront cette fois.

Et vous, quels personnages aimeriez-vous inviter sur votre île ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Dernières infos Nintendo
