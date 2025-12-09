[ND] Tomodachi Life : Une vie de rêve annoncé pour le printemps 2026 sur Switch
Nintendo a confirmé le retour de sa licence décalée Tomodachi Life. Un tout nouvel épisode, intitulé Tomodachi Life : Une vie de rêve, sortira au printempsNews
Une île pleine de MiiComme dans le précédent opus, l’action se déroule sur une petite île isolée où vivent des Mii que l’on crée de toutes pièces. Le joueur en est l’administrateur et doit définir l’apparence, la personnalité et la voix de chaque habitant. Que vous décidiez d’importer vos proches ou de peupler l’île avec des célébrités improbables, le jeu promet une nouvelle fois des situations aussi absurdes qu’attendrissantes.
L’expérience repose sur un équilibre entre observation et intervention. Les joueurs peuvent laisser évoluer leurs Mii librement, ou bien influencer leur vie en proposant des activités, en réglant des conflits ou en favorisant des rencontres. Chaque île promet ainsi d’être unique, façonnée par l’imagination et les choix de son créateur.
