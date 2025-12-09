Rechercher sur Puissance Nintendo
Stardew Valley Disponible sur Switch depuis le 05/10/2017
News Stardew Valley (Switch)

[ND] Stardew Valley débarquera sur Switch 2

Stardew Valley n’en finit pas de nous surprendre : des mises à jour, une grande rejouabilité et surtout une version Switch 2 qui réserve quelques nouvelles surprises !

News
Sorti en 2017 sur Switch, un million de copies vendues en 2018, nommé meilleur jeu indépendant aux Games Awards en 2016, titulaire de nombreux prix, on ne présente plus Stardew Valley ! Le jeu solo dev d’Eric Barone n’en finit plus de nous proposer du contenu. Et sur Switch 2, vous allez être servis !

Une update Switch 2

Probablement le jeu de simulation qui a révolutionné le genre, marquant de son empreinte le jeu indépendant, Stardew Valley continue de nous enchanter avec des updates. Cette fois, c’est sur Switch 2 que l’on retrouve une mise à jour à venir.
Sur Switch 2, le jeu intégrera une maniabilité à la souris avec la nouvelle manette de Nintendo. Mais aussi un mode en coop sur écran partagé en quatre. Il a aussi été annoncé que le jeu serait compatible avec le GameShare, pouvant être joué à quatre en simultané via un seul compte.

Une date ?

Malheureusement, pas encore de date annoncée pour cet update. On peut cependant supposer que cela viendra avec la mise à jour qu’Eric Barone a annoncée sur la scène du concert Stardew Valley il y a quelques semaines !
On attend donc d’en savoir plus pour relancer le jeu sur Switch 2 !
Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition - Nintendo Direct 9.12.2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube
