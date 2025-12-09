[ND] Stardew Valley débarquera sur Switch 2

Une update Switch 2

Une date ?

On attend donc d’en savoir plus pour relancer le jeu sur Switch 2 !

Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition - Nintendo Direct 9.12.2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Probablement le jeu de simulation qui a révolutionné le genre, marquant de son empreinte le jeu indépendant, Stardew Valley continue de nous enchanter avec des updates. Cette fois, c’est sur Switch 2 que l’on retrouve une mise à jour à venir.Sur Switch 2, le jeu intégrera une maniabilité à la souris avec la nouvelle manette de Nintendo. Mais aussi un mode en coop sur écran partagé en quatre. Il a aussi été annoncé que le jeu serait compatible avec le GameShare, pouvant être joué à quatre en simultané via un seul compte.Malheureusement, pas encore de date annoncée pour cet update. On peut cependant supposer que cela viendra avec la mise à jour qu’Eric Barone a annoncée sur la scène du concert Stardew Valley il y a quelques semaines !