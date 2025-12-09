News Hadès II (Switch 2)

[ND] Une date de sortie pour Hadès II : une exclu temporaire console pour Nintendo La date de la sortie de la version 1.0 de Hadès II, qui voit aussi son arrivée sur la console de Nintendo, est désormais connue ! Nous avons hâte !

News

Sorti sur Steam en mai 2024, Hadès II a eu une early accès remarquée sur PC. Sur console, il a fallut nous armer de patience pour voir enfin le jeu de SuperGiant Games sur la console de Nintendo, pour une exclu temporaire. Le 25 septembre sortira donc la version 1.0 du jeu tant attendu !



Par Atar

Atar Publié le 09/12/2025

à 21h35 Mélinoé vous attend ! Dans ce second opus, vous incarnez Mélinoé, la sœur de Zagréus et Princesse des Enfers. Entrainée aux armes par la déesse Hécate, elle a pour mission de vaincre Chronos, le Titan du temps, qui a enchaîné Hadès.

Hades II - Sortie le 25 septembre ! (Nintendo Switch 2/Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube



Et une date pour la 1.0 ! Le jeu s’est doté d’une early access et a largement été nommé dans la catégorie Jeu le plus attendu des Game Awards en 2023. L’attente pour les joueurs console s’achève enfin… du moins si vous possédez une Nintendo Switch (1 ou 2).



Car Hadès II sur console disposera d’une exclusivité Nintendo pendant quelques mois avant de sortir sur les autres consoles.

Vous aussi, vous l'attendez ce second opus ? Nous oui !